Roberto Alessi insultato per un post su Bassetti/ “Schifo di uomo”, lui: “È bullismo”

Roberto Alessi, direttore di “Novella 2000”, è stato vittima di alcuni attacchi social nei confronti della sua persona dopo avere pubblicato su Instagram la copertina del settimanale “Visto”, di cui è direttore editoriale, sulla quale è stato dedicato ampio spazio a Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive presso l’ospedale policlinico “San Martino” di Genova. All’interno della rivista, infatti, è stato pubblicato un intervento dell’infettivologo, nel quale viene sottolineata l’importanza della vaccinazione contro il Coronavirus sulla base di dati scientifici incontrovertibili.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 10 AGOSTO/ Dati: +525 nuovi casi e 4 morti

In particolare, Bassetti ha scritto che è fondamentale sapere che “per difenderci da questo virus dobbiamo vaccinarci. Quindi parliamo, spieghiamo cosa bisogna fare, cosa no… Io sono dell’idea che più persone si vaccinano, meglio le cose andranno in futuro“. A tal proposito, ha citato l’esempio del Regno Unito, che dal 18 luglio ha aperto tutto: “I numeri stanno dando ragione a questa scelta, visto che le mascherine sono state tolte dappertutto e i contagi stanno diminuendo. Questo grazie a una massiccia campagna di vaccinazione”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MIN. SALUTE 10 AGOSTO/ +5.636 casi e 31 morti, positività 2,3%

ROBERTO ALESSI INSULTATO SU INSTAGRAM: “DISPREZZO CHE SCIVOLA NEL BULLISMO”

A seguito della pubblicazione dell’istantanea in cui è ritratta la copertina di “Visto”, Roberto Alessi ha visto assommarsi alcuni commenti denigratori in calce alla sua pubblicazione, maturando così la decisione di pubblicare una riflessione nel pomeriggio odierno. “Schifo di uomo, buffone, vergogna: questo quello che ho letto in alcuni commenti dopo che ho postato la copertina del settimanale visto con un articolo del professor Bassetti, in cui raccomandava la vaccinazione contro il Covid – ha scritto Alessi -. A me è morto un mio grande amico di Covid. Bassetti ha aiutato migliaia di persone che ne sono uscite. Mi spiace leggere accuse così pesanti e un disprezzo che scivola nel bullismo”.

Antonella Viola: "Terza dose non serve"/ "No a Green Pass per studenti e lavoratori"

Successivamente, Alessi ricorda che si può pensarla diversamente, ma “il dibattito deve sempre essere rispettoso per tutti. Essendo assolutamente per il sì al vaccino, ringrazio nuovamente Bassetti. Come forse avrete visto, questo non è che l’ennesimo articolo a favore del vaccino e ringrazio il direttore Carlo Faricciotti (io sono direttore editoriale) per averlo pubblicato. Grazie a tutti per l’attenzione , vostro Roberto”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberto Alessi (@alessi.giornalista)





© RIPRODUZIONE RISERVATA