Roberto Alessi su Lando Buzzanca/ “Perchè messo in una Rsa? Andava lasciato a casa”

Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, è stato ospite del programma di Rete Quattro, Zona Bianca, per dire la sua sul caso Lando Buzzanca, l’attore deceduto a Roma, in una Rsa, lo scorso 18 dicembre. “Conoscono Massimiliano (Buzzanca il figlio ndr) da anni – esordisce Roberto Alessi – l’ho incrociato spesso, è una persona assolutamente per bene, nello stesso tempo ho conosciuto un grande attore come Lando Buzzanca e quel ti amo, le ultime due parole che ti ha detto, voglio pensare che fosse assolutamente cosciente di avere di fronte suo figlio anche se tu qualche dubbio l’avevi espresso”.

Poi ha proseguito: “Quando una persona anziana ha una forte disponibilità economica, perchè ce l’aveva, quando non deve neanche pagare l’affitto perchè aveva una casa e può assolutamente contare sull’affetto, l’amore e il sostegno di due figli adulti con una carriera acclarata come la vostra, c’era necessità di mettere Lando Buzzanca in una Rsa?”

ROBERTO ALESSI SU LANDO BUZZANCA: “I MIGLIORI GERIATRI MI HANNO DETTO…”

“Senza quei riferimenti… – ha proseguito Roberto Alessi che poi ha portato anche una sua esperienza personale – io purtroppo ho una certa esperienza di questione famigliare e grandi geriatri mi hanno detto che è un disastro se perdono gli anziani i loro riferimenti… quel quadro, quel mobile, quel tavolo, se li porti via dalla realtà entrano in un loop terribile al punto che una volta tornati a casa, ed è successo anche nella mia famiglia, c’è una ripresa immediata. In più c’è anche un fatto di cronaca: hai preso in considerazione l’idea di fare un esposto per negligenza contro quella Rsa dove tuo padre è stato ricoverato al punto che hai messo l’amministratore di sostegno”.

Massimiliano Buzzanca, figlio di Lando, ha replicato: “Abbiamo dovuto mettere l’amministratore di sostegno perchè papà andava a prelevare al bancomat 250 euro e nel giro di poco tempo finivano. Bastava che uno si avvicinasse e gli chiedeva degli spicci e lui magari gli dava 50 euro…”. Ma perchè non lo avete fatto voi l’amministratore di sostegno ha ribattuto Alessi, poi la discussione è proseguita su altri argomenti.











