Roberto Alessi: “Thomas Bricca? È un omicidio!”/ Fredella: “Indagate sui social”

Il caso legato alla morte di Thomas Bricca, ucciso ad Alatri da un colpo di pistola, è stato approfondito a “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di giovedì 2 febbraio 2023. Il giornalista Roberto Alessi ha dichiarato: “Tutti gli amici stanno parlando di Thomas come di un ragazzo buono, generoso, sempre col sorriso. Quando però si dice che quei tre colpi di pistola erano solo un avvertimento, io non ci sto. Non è un avvertimento sparare: c’è la volontà di uccidere, di fare del male. Tu spari in un gruppo e non vuoi uccidere? Quello è un tentato, purtroppo non più tentato, omicidio. Si parla in questa storia anche di grandi famiglie molto note alle cronache criminali e nere e che sarebbero dedite allo spaccio della droga”.

THOMAS BRICCA, FRANCESCO FREDELLA: “INDAGATE SUI SOCIAL”

Nel prosieguo di “Storie Italiane”, anche il giornalista Francesco Fredella ha commentato la vicenda connessa la decesso di Thomas Bricca: “Indagate sui social, che sono la scatola nera di tutti noi! Credo che veramente il cerchio si stringa e tra poco arriveremo alla verità. Purtroppo Thomas è stato sfortunato, è morto per un gesto di violenza inaudita, dove un matto arriva a sparare tra la folla: poteva uccidere due o tre persone!”.

