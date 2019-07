Roberto Capucci/ “Sofia Loren pretendeva di non pagare, Anna Magnani invece…”

Roberto Capucci alza il velo sulla sua attività ma, soprattutto, su tutte le star italiane che in questi anni lui ha vestito a cominciare da Sofia Loren e finendo ad Anna Magnani. L'”artigiano creativo”, come ama farsi chiamare Roberto Capucci, si è raccontato in una lunga intervista a La Stampa in cui i colpi di scena e i pettegolezzi non sono mancati soprattutto ai danni di alcune delle attrici più famose che, alla luce delle rivelazioni dello stilista, potrebbero anche rispondere a tono alle sue accuse. In particolare, il suo racconto inizia da Oriana Fallaci, la prima che scrisse un primo articolo su di lui nel lontano 1952, la stessa che poi spesso tornava a trovarlo a Roma e che gli chiedeva di creare per lei dei tailleur, lo stesso che poi è stato citato nel racconto del suo ferimento a Città del Messico. Fin qui va via tutto liscio fino a quando si passa a due attrici che hanno fatto la storia del cinema italiano a cominciare proprio dalla Magnani.

LE RIVELAZIONI SU SOFIA LOREN: “NON VOLEVA PAGARE I VESTITI”

Secondo quanto racconta Roberto Capucci sembra proprio che quando si presentò in sartoria da lui le cose non andarono lisce soprattutto quando lei si guardò intorno e disse “a me questo ambiente non piace”. Nonostante tutto, lei scelse cinque vestiti ma Roberto Capucci racconta: “Mi piacevano i suoi film, il suo carattere forte. Poi venne in sartoria portata da Valentina Cortese dove io avevo molte vendeuse, tutte figlie di ambasciatori, belle ed eleganti… quando andò via io chiamai la premiere e le dissi di non mettere in lavorazione i vestiti. Perché è stato un incontro sbagliato“. Non c’è stato feeling nemmeno con Sofia Loren sulla quale dice qualcosa di ancora peggiore ammettendo che il loro rapporto era sbagliatissimo: “Le ho fatto 4 o 5 vestiti….Per ogni vestito doveva chiedere il permesso a suo marito, Carlo Ponti. E soprattutto pretendeva di non pagarli perché indossandoli mi faceva pubblicità. Avrei voluto saperlo prima, almeno. Lasciamo perdere. È stata un’ esperienza sbagliata. Quando provava parlava sempre delle altre attrici”. Qui il racconto si ferma e non ammette nemmeno se le parole dette dall’attrice fossero carine oppure no rispetto alle sue colleghe. Come la prenderà Sofia Loren adesso?

© RIPRODUZIONE RISERVATA