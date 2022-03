Roberto e Barbara, genitori Tommaso Stanzani/ “Coming out? A 14 anni con mia mamma”

Roberto Stanzani e Barbara Calzolari, genitori del ballerino di Amici

Roberto Stanzani e Barbara Calzolari sono i genitori del ballerino Tommaso Stanzani. Entrambi sono ex atleti di pattinaggio a rotelle e oggi si occupano ancora di questo sport con la loro AS Sincro Roller Calderara: Barbara è coach e coreografa di pattinaggio artistico sincronizzato su pista, mentre Roberto è preparatore atletico e mental coach. Sposati dal 1998 hanno avuto due figli Tommaso e Leonardo. Tommaso Stanzani inizialmente ha seguito le orme dei genitori indossando i pattini, ma successivamente ha deciso di dedicarsi alla danza: “Non ero d’accordo quando hai smesso di pattinare, ma mi sono ricreduta. Che tu decidessi di ballare dovevo spostarla, fin da piccolo non facevi che ballare per casa. Siamo i tuoi fan numero”, ha detto mamma Barbara ai microfoni di Verissimo.

Tommaso Stanzani: il rapporto speciale con i genitori Barbara e Roberto

Oggi, invece, Roberto Stanzani e Barbara Calzolari sono molto orgogliosi del percorso di loro figlio: “Sono super contenti, ho il loro pieno appoggio. Ora sono aperti, sono i primi a credere in quello che faccio”, ha detto il ballerino nel salotto di Silvia Toffanin. Tommaso Stanzani ha un bellissimo rapporto con i suoi genitori, sopratutto con la madre Barbara con cui ha fatto coming out: “Mia madre mi ha sempre supportato ed accolto a braccia aperte. È molto contenta del mio amore, è stata la prima a cui ho detto che ero gay: gliel’ho detto quando avevo 14 anni. Ero in una trasferta di pattinaggio e avevo la mia prima cotta, così gliel’ho detto a mia mamma. Mi reputo una persona molto fortunata”, ha detto il ballerino a Verissimo.











