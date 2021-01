Roberto Giacobbo: “Finito in rianimazione”/ “Covid? Provo a metabolizzare la paura”

Come tanti altri volti dello spettacolo, anche Roberto Giacobbo è stato contagiato dal Covid. Quella che si è trovato a combattere qualche tempo fa e che ha messo a rischio la sua vita è una malattia che definisce “bastarda” ma che oggi è riuscito a superare. Lo racconta nel corso di un’intervista rilasciata a Ilfattoquotidiano.it, durante la quale ricorda come il contagio fu nel suo caso drammatico. “Sono finito in rianimazione, sulla mia cartella clinica c’era scritto ‘situazione gravemente compromessa’. – ha ammesso il conduttore di programmi come Voyager e Freedom-Oltre il confine, per poi ammettere di non aver ancora superato quei terribili momenti – Passa il tempo e provo a metabolizzare quella grande paura. In quel momento mi sono reso conto di quello che stavo passando, ogni tanto qualche fantasma torna. Lo sconfiggo con la bellezza del presente.”

Roberto Giacobbo e il covid: il drammatico racconto

Per Roberto Giacobbo, che l’ha vissuta sulla propria pelle, “Il Covid è una malattia bastarda.” Ne spiega infatti le motivazioni: “Non solo non viene percepita da chi non ce l’ha ma anche chi ce l’ha non si rende conto quanto è grave.” I ricordi di quei momenti sono ancora ben vividi: “Ho visto entrare persone arrivate con lo scooter, hanno messo la mascherina sorridenti, convinte di lasciare l’ospedale poco dopo passata la febbre. – ha raccontato ancora il conduttore, per poi concludere amaramente – Sono uscite dopo tre ore nel sacco biologico cimiteriale. Persone più giovane di me.” Un vero e proprio dramma che Giacobbo ha vissuto, rischiando di rimetterci la vita.



