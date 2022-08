Roberto Gualtieri/ “Renzi-Calenda preoccupati da sbarramento. Flat tax? Un furto”

Roberto Gualtieri a tutto tondo ai microfoni della Stampa. Il sindaco di Roma ha fatto il punto della situazione in casa Partito Democratico in vista delle elezioni del 25 settembre e non ha lesinato frecciatine a Carlo Calenda, che ha rotto l’alleanza con i dem cinque giorni dopo l’intesa per poi mettersi con Renzi: “Loro a forza di anteporre l’io al noi hanno la preoccupazione di non superare la soglia di sbarramento”.

Calenda deve raccogliere firme per Elezioni 2022?/ Con Renzi o rischia ricorso del Pd

Il mondo dem continua a rilanciare il presunto pericolo legato al possibile governo di centrodestra, Roberto Gualtieri non ha utilizzato troppi giri di parole: “E’ chiaro che se avremo un governo i cui riferimenti internazionali sono Orban, Kaczynski, Le Pen e Vox conteremo di meno su tutti i dossier importanti, e questo mi preoccupa perché avrà conseguenze concrete su tutti gli italiani”.

Sondaggi politici Elezioni 2022/ Centrodestra 62%: FdI batte Pd, FI +3% su Calenda

ROBERTO GUALTIERI: “FLAT TAX? UN FURTO”

Nel corso del dialogo con il quotidiano torinese, Roberto Gualtieri si è soffermato sulla flat tax, uno dei cavalli di battaglia del programma del centrodestra. L’ex ministro dell’Economia l’ha definita la più ingiusta delle misure, sottolineando che non è economicamente sostenibile e che non è compatibile con un sistema di welfare basato su sanità e scuola pubblica: “Determinerebbe immediatamente una crisi del debito pubblico, a meno che non si decida di rinunciare a scuola e sanità pubbliche, ma allora sarebbe bene spiegarlo prima agli italiani”. A prescindere dalla proposta di Salvini o di Berlusconi, per il dem si tratta “di un furto con destrezza ai danni degli italiani”. Roberto Gualtieri ha poi analizzato la rottura tra Pd e M5s, lui che ha fatto parte del governo Conte II come titolare del Tesoro: il primo cittadino capitolino ha ribadito di aver lavorato bene con il leader pentastellato, rilanciando i risultati importanti ottenuti. E non solo. “Trovo incomprensibile la sua scelta di determinare una rottura col centrosinistra affossando il governo Draghi, che stava facendo molto bene, peraltro spesso in continuità con l’esecutivo precedente”.

LEGGI ANCHE:

PIANO RIFIUTI ROMA/ La scommessa di Gualtieri su termovalorizzatore, Pnrr e AMA

© RIPRODUZIONE RISERVATA