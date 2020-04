Roberto Parli, marito di Adriana Volpe / Ricordo del padre scomparso: “Cuore a pezzi”

Roberto Parli rompe il silenzio sulla scomparsa del padre, Enresto Parli. Il marito di Adriana Volpe, nonché uomo di affari, ha affidato ad un lungo post Instagram l’ultimo saluto al papà. Per smaltire un lutto così grave ci vorrà del tempo, Roberto Parli d’altra parte ha il cuore a pezzi. E nel giorno del suo primo compleanno senza il padre, si confida a cuore aperto sul proprio profilo Instagram, esternando emozioni e ricordi personali. “Caro papà, leggere queste righe per me è stato un orgoglio «l’uomo del Magic Moment » sei stato e sei un grande uomo disponibile e generoso con tutti! Oggi è il mio primo compleanno senza di te con il cuore a pezzi! ma voglio che sia tu ha festeggiare per me!”. Poi l’aneddoto sul trentesimo compleanno: “Ricordo la grande festa che organizzai per miei 30 anni! Sei stato tu ad aver preso la scena un ricordo indelebile nella mia mente tutti ti hanno ammirato per la gioia e il carisma che hai sempre portato dentro, eri tu il festeggiato!”, ha raccontato Roberto Parli.

Roberto Parli, addio al padre Ernesto su Instagram: “Orgoglioso di te”

I tifosi del Chiasso lo ricordano come un grande presidente e di questo Roberto Parli ne va orgoglioso. Su Instagram scrive: “Vedo l’affetto e la reazione che tutti avevano nei tuoi confronti.. Sei sempre stato un grande padre e un grande marito, hai sempre protetto tutta la tua famiglia con grande rispetto in qualsiasi momento facile o difficile“. Il padre Ernesto Parli viene descritto come una grande persona, generosa ed altruista. Le discussioni con il figlio, evidentemente, non sono mai mancate, ma sono sempre state costruttive. Lo ricorda con ironia il figlio, che snocciola commosso altri ricordi struggenti: “Mi mancheranno le nostre discussioni sul lavoro, i nostri disappunti sui giocatori e allenatori della Juve e sulla scelta di un buon vino (Non capivi molto) Ma tutti i momenti felici passati insieme alla nostra famiglia sono infiniti resteranno impressi nelle nostre memorie(mai nessun video ci potrà ricordare!)tanti tuoi amici mi hanno scritto che per te sono stato il tuo orgoglio( forse non abbastanza).Ma la verità è che tu sei stato il mio!”. Insomma è un periodo a dir poco complicato per il marito di Adriana Volpe, logicamente sconvolta dalla grave perdita che lo ha colpito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA