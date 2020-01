Roberto Parli, marito di Adriana Volpe/ “Sei e sarai sempre la nostra Wonder Woman”

Si preannuncia una serata ricca di emozioni per Adriana Volpe, dal momento che suo marito Roberto Parli le ha dedicato delle parole bellissime attraverso il proprio profilo Insatgram. Difficile che Alfonso Signorini, sempre attento alle emozioni e ai risvolti sentimentali dei suoi concorrenti, faccia finta di niente. Anche perché Roberto Parli vorrebbe tanto comunicare con la sua “Cucc” ed in attesa di poterlo fare, magari faccia a faccia dentro la casa, si è lasciato andare in un tenerissimo post su Instagram, firmato da lui e la loro figlia Gisele: “Ciao Cucc, ho visto durante il Live 24/24 h quando parlavi con Licia, è stata molto carina con te. Tu sei e sarai sempre “Wonder woman” almeno per noi con il cuore più bello al mondo. Tu sei LA mamma e LA moglie più dolce ed affettuosa che conosco”.

Roberto Parli incita sua moglie Adriana Volpe: “Non tornare prima della finale”

Roberto Parli, marito di Adriana Volpe, segue costantemente l’avventura di sua moglie al Grande Fratello Vip. Lo fa da vero e proprio tifoso, insieme alla piccola Gisele, che spera che la madre possa tornare a casa vittoriosa. Nel post pubblicato da Roberto Parli su Instagram l’incitamento è chiaro: “Sappi che se hai voglia di mandarci in segreto messaggini carini simpatici o scherzosi ci riempiresti di gioia, li metterò sul comodino del lettone per la notte. Nel caso non dovessi riuscirci sappi che siamo felici comunque, ti aspettiamo con amore a braccia aperte”. Poi chiude con un augurio speciale: “Non tornare prima della finale. Gisele si aspetta la vittoria. Non ci troveresti comunque noi stiamo facendo il ns “private GF baby&papi. We love you. baci baci Gisele & Roby”. Non resta che attendere l’inizio della puntata del Grande Fratello Vip, in programma questa sera, per scoprire se Adriana Volpe verrà messa al corrente di questo carinissimo messaggio postato dal marito.

