Roberto Rollino, ex marito Nicoletta Orsomando/ La figlia Federica e il divorzio

Sul matrimonio con Roberto Rollino, Nicoletta Orsomando, “Signorina Buonasera” per 40 anni, ha sempre cercato di mantenere il massimo riserbo. Sebbene abbia trascorso quasi un’intera vita in tv, la sua sfera privata è stata sempre lontana dai riflettori e custodita gelosamente. Nicoletta Orsomando sposò nel 1957 il giornalista Roberto Rollino. Da quell’unione è nata la loro unica figlia, Federica. Dopo il matrimonio la coppia andò a vivere in una casa a Trastevere, come aveva raccontato l’annunciatrice in alcune interviste. La coppia si separò sei anni dopo il matrimonio, per poi arrivare al divorzio negli anni Settanta: “Un dolore grandissimo. Vengo da una famiglia normale, che mi ha spronato a passar sopra a tante cose per salvare la famiglia, ma non ne sono stata capace, e il vero rimpianto è questo”, ha confessato al Corriere della Sera nel 2011.

Roberto Rollino e Nicoletta Orsomando: un matrimonio fallito e la figlia Federica

Dopo la fine del suo matrimonio con il giornalista Roberto Rollino, Nicoletta Orsomando ha continuato a mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata. In una vecchia intervista concessa qualche anno fa a Famiglia Cristiana, svelò di aver ricevuto molte lettere nel corso della sua carriera, tra cui anche proposte di matrimonio. “La più curiosa era un vero contratto. Il mio aspirante marito stabiliva la paghetta che mi sarebbe spettata e l’ orario a cui sarei dovuta rientrare la sera. E alla fine concludeva: Però una volta alla settimana ti porterò al cinema…”. Anche sul conto della figlia Federica Rollino si hanno a disposizione molte poche informazioni se non che ha avuto tre figli, molto amati da nonna Nicoletta.

