Roberto Saviano al Corriere della Sera/ Addio a Repubblica, ma la firma è un caso…

Roberto Saviano passa da Repubblica al Corriere della Sera. La notizia, che era stata anticipata da Dagospia, trova conferma oggi nell’annuncio del quotidiano di via Solferino. Lo scrittore entra a farne parte a partire dal 15 gennaio per collaborare «con commenti e importanti inchieste», ma anche con podcast ed esclusive video inchieste sul sito del Corriere. Inoltre, Roberto Saviano si occuperà anche di una rubrica sul settimanale 7. «Al Corriere della Sera arriva un grande giornalista, un intellettuale, autore di inchieste coraggiose e di analisi di qualità sulla nostra società», commenta il direttore Luciano Fontana.

A proposito del nuovo ingresso, ha aggiunto che ritiene che possa dare «un contributo rilevante all’ulteriore sviluppo del nostro sistema informativo, su carta e digitale, per un giornalismo sempre più serio, pluralista e indipendente». Per Urbano Cairo, presidente e ad di RCS Mediagroup, l’arrivo di Roberto Saviano al Corriere della Sera «rafforza ulteriormente la già ampia offerta di approfondimento e di inchiesta del quotidiano e del settimanale 7».

SAVIANO, ADDIO A REPUBBLICA UN CASO: LA FIRMA…

Ma l’addio di Roberto Saviano a Repubblica è un caso. Da tempo, infatti, lo scrittore dava segni di insofferenza, secondo quanto raccolto da Dagospia, nei confronti del direttore Maurizio Molinari. Quest’ultimo peraltro aveva comunicato al Cdr di essere sorpreso dalle indiscrezioni sul possibile passaggio al Corriere della Sera visto che aveva condotto una trattativa con Repubblica per il rinnovo del contratto. Tale trattativa era «giunta praticamente alla fase conclusiva e in attesa della firma». Eppure Dagospia rivela che la firma di Roberto Saviano con Urbano Cairo e Luciano Fontana sarebbe arrivata il 4 gennaio 2021.

Dopo 13 anni, dunque, lo scrittore lascia Repubblica. «Oggi saluto le colleghe e i colleghi, le lettrici e i lettori del giornale che negli anni ha dato spazio alle mie battaglie, alle mie riflessioni, alle mie parole. Saluto tutte le amiche e gli amici di Repubblica, persone speciali che mi sono state vicine e spesso mi hanno protetto in questi lunghi 13 anni», ha scritto sui social. Nel post aggiunge: «Oggi si conclude una avventura, ma ne inizia un’altra: è con felicità, orgoglio e tanta emozione che inizio un percorso nuovo al @corriere. Ringrazio Luciano Fontana per avermi accolto in una nuova famiglia».



