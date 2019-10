Roberto Saviano si unisce alla festa social per L’Uomo tigre: 50 anni fa, il 2 ottobre 1969, andava in onda la prima puntata della celebre serie televisiva con protagonista il wrestler mascherato Naoto Date. Tantissimi i messaggi sul web per ricordare uno dei miti dell’infanzia di una generazione – ma non solo – un cartone epico e difficilmente ripetibile che è entrato nel cuore di tutti: lo scrittore di Gomorra è un grande fan della serie tv anime e le ha dedicato un lungo messaggio su Instagram. Prodotto da Toei Animation, L’Uomo Tigre è nato dal manga scritto da Ikki Kajiwara e illustrato da Naoki Tsuji, un grande successo che è stato replicato nel 1981 con Uomo Tigre II e nel 2016 con Tiger Mask W.

ROBERTO SAVIANO, AUGURI ALL’UOMO TIGRE: “ANCORA OGGI MI FAI EMOZIONARE”

«50 anni, caro Uomo Tigre. Ci sei arrivato. Mio amato combattente, ti devo molto. La mia educazione sentimentale è avvenuta tra le tue mazzate, i fiotti di sangue, la resistenza contro i fetenti, la tua solidarietà agli orfani», l’esordio di Roberto Saviano nel lungo post Instagram dedicato all’Uomo Tigre. Lo scrittore poco dopo ha ricordato la diffidenza della madre nei confronti della serie tv per il troppo sangue e la troppa violenza, ma niente e nessuno lo ha potuto fermare: «Più ti vietava, più io ti cercavo». E Saviano svela che «ancora oggi, ogni volta che sento il passo della sigla “non ha paura, si batte con furore… ma l’Uomo Tigre ha in fondo un grande cuore, combatte solo per la liberta’” ti confesso di emozionarmi, con lo stesso balzo nel petto di allora».





