Roberto Saviano: “Cocaina va legalizzata”/ “Così blocchiamo organizzazioni criminali”

Roberto Saviano torna a fare discutere. Lo scrittore, a Venezia 76 per presentare “Zerozerozero”, la serie tv diretta da Stefano Sollima e tratta dal suo romanzo-inchiesta del 2013, ha parlato della cocaina. Il suo parere è netto: «Andrebbe legalizzata». E questo perché «solo così si bloccherebbero i pozzi di petrolio delle organizzazioni criminali». La legalizzazione della cocaina, per Roberto Saviano, «trasformerebbe l’economia mondiale». Lo scrittore spiega che «il narcotraffico di cocaina attraversa il mondo legale, gli dà forza, liquidità». E quindi rendere legale questa sostanza «cambierebbe le cose». Parole che sono destinate a far discutere. In questo caso, infatti, non parliamo di droghe leggere, di sostanze stupefacenti come la marijuana, ma di cocaina. La serie tv kolossal “Zerozerozero” comunque è prodotta da Cattleya e Bartlebyfilm per Sky Studios, CANAL+ e Amazon Prime Video.

ROBERTO SAVIANO “COCAINA COME IL PETROLIO”

Parlando della cocaina, Roberto Saviano ha spiegato che è «l’unica materia comparabile al petrolio, la facilità con cui può essere venduta non ha eguali». Lo scrittore, rivolgendosi ad un giornalista, ha lanciato l’ennesima provocazione. «Se io le dessi ora un sacchetto di cocaina, lei la venderebbe prima ancora di lasciare il Palazzo del Cinema». Discorso diverso, aggiunge lo scrittore, per un sacchetto di diamanti. A proposito della diffusione della cocaina, Roberto Saviano si è fatto un’idea chiara. «Perché la cocaina regna? Perché la vita è una merda, ti fa sentire sempre troppo brutto, troppo povero, troppo grasso, ti fa lavorare sempre di più». E infatti, aggiunge lo scrittore, non è un caso se «la prendono operai edili, tassisti, chirurghi». Infine, Roberto Saviano ha fatto una comparazione tra la cocaina e l’eroina. «La cocaina ti attiva con il mondo al contrario dell’eroina che ti disattiva. Ecco perché muove l’economia».

