Roby e Rosaria, chi sono i genitori di Francesco Facchinetti/ “Mio padre assente, mi ha cresciuto mia madre”

Nella puntata di oggi a Da Noi… A ruota libera di Francesca Fialdini, sarà ospite deejay Francesco. Il noto volto televisivo ha un padre molto conosciuto, si tratta di Roby Facchinetti tastierista dei Pooh. Ma chi sono i genitori di Francesco Facchinetti?

Figlio di Roby Facchinetti e Rosaria Longoni: “Da piccolo non sapevo bene che lavoro facesse mio padre, ma capivo che rendeva felici le persone”, ha dichiarato Francesco al Corriere della Sera. Non è stato facile in adolescenza portare un cognome così importante sulle spalle ha ammesso il deejay: “Non potevo sopportarlo. Come rifiuto massimo sono diventato un punkabbestia: nessuno poteva sapere che ero figlio di Roby Facchinetti. Mi avrebbero ammazzato di botte. Quindi ho fatto finta di non esserlo”.

Genitori Francesco Facchinetti chi sono, il rapporto conflittuale con il padre

Francesco Facchinetti ha recentemente raccontato quanto fosse stato difficile il rapporto con il padre Roby: “Sono cresciuto con un padre molto assente, per me era difficile spiegarmi questa cosa. Era davvero difficile spiegarmi perché mio padre non fosse con me a scuola, alle feste di fine anno o ai compleanni” ha raccontato ai microfoni di Ciao Maschio.

I genitori del deejay hanno fatto di tutto per rendere il loro figlio felice, ma il tastierista dei Pooh era spesso assente per motivi di lavoro: “Con il tempo ho capito che si è dedicato ad un’altra cosa e ha regalato amore a tanti italiani“. Il rapporto con la madre Rosaria, però, era molto più viscerale: “Il rapporto con lei, invece, è stato molto forte. È stata lei a crescermi, se sono arrivato a 43 anni fino a qui lo devo esclusivamente a lei – spiega Facchinetti – Mi ha cresciuto da sola, mi ha avuto quando aveva 18 anni quindi ha imparato a fare la madre pian piano”.

