Roby Facchinetti, chi sono i cinque figli?/ Ultimi due con Giovanna Lorenzi

Francesco, Roberto, Alessandra, Giulia e Valentina sono i cinque figli di Roby Facchinetti, uno dei musicisti italiani più famosi e apprezzati in assoluto. Cantante e tastierista dei Pooh, nonché affermato cantautore, ha realizzato alcune delle canzoni più popolari e amate della band, tra cui Piccola Katy, Pensiero, Tanta voglia di lei e Noi due nel mondo e nell’anima. Per quanto riguarda la sua vita privata, forse non tutti sono al corrente del fatto che sia stato impegnato con tre donne diverse nel corso della sua vita, con le quali ha messo al mondo ben cinque figli.

Infatti Roby Facchinetti si è sposato per la prima volta nel 1970 con la stilista Mirella Costa, dalla cui storia d’amore sono nate le figlie Alessandra e Valentina Facchinetti. In seguito, tuttavia, Facchinetti e la compagna si separeranno ed il cantautore si fidanzerà con Rosaria Longoni, la madre di Francesco Facchinetti. Francesco Facchinetti, conosciuto anche come Dj Francesco per i suoi esordi di carriera nel mondo della musica, è oggi un affermato opinionista televisivo, imprenditore e agente dello spettacolo italiano.

Nel 1989 Roby Facchinetti si sposa per la seconda volta, con una donna di nome Giovanna Lorenzi. Anche con lei ha altri due figli, ovvero gli “ultimi arrivati” Roberto e Giulia Facchinetti. Ad oggi il cantante abita assieme alla moglie Giovanna e ai figli nel quartiere di Conca Fiorita, in quel di Bergamo. La loro storia d’amore va avanti da oltre trent’anni e in questo periodo non sono mancati i momenti difficili. Nel 2017, ad esempio, nell’abitazione del cantante e della moglie si è verificato un tentativo di rapina. Sarebbe accaduto tutto una domenica mattina, quando il genero di Roby, fortunatamente, è riuscito a mettere in fuga il ladro. Roby Facchinetti, ovviamente, è tra i protagonisti del docu-film che andrà in onda questa sera, mercoledì 15 febbraio, in prima visione assoluta su Rai Uno, dal titolo “Pooh – Un attimo ancora”.

