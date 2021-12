Roby Facchinetti: la moglie Giovanna Lorenzi, le ex Mirella Costa e Rosaria Longoni/ Gli amori e i figli

Giovanna Lorenzi è la moglie del celebre cantante dei Pooh, Roby Facchinetti. I due si sono sposati nel 1989, l’anno in cui il loro amore è diventato di dominio pubblico. L’artista ha avuto una vita sentimentale abbastanza movimentata, con tre donne diverse e ben quattro figli nati da queste storie d’amore. Facchinetti è salito all’altare per la prima volta nel 1970 con Mirella Costa, con cui ha messo al mondo le due splendide figlie Alessandra e Valentina.

La sua ex compagna è diventata una stilista molto affermata e c’è un album dei Pooh che Facchinetti le ha dedicato, dandogli il suo nome. Poco prima del decimo anniversario, i due si sono separati e il cantante ha iniziato una relazione con la compagna Rosaria Longoni, nonché madre di Francesco Facchinetti. I due non si sono mai sposati, ma hanno vissuto per parecchio tempo sotto lo stesso tetto.

Roby Facchinetti e l’incontro con la sua attuale moglie nel 1986

Il cantante ha incontrato la sua attuale moglie nel 1986 e tra i due è scattata immediatamente una bella scintilla: tutt’ora la storia d’amore tra Facchinetti e Giovanna Lorenzi va a gonfie vele. Entrambi si ritengono innamoratissimi l’uno dell’altro, così come lo sono dei loro figli Roberto e Giulia Facchinetti. Della dolce metà del cantante, Giovanna Lorenzi, non abbiamo moltissime informazioni, in quanto si tratta di una persona molto riservata, che da sempre ha preferito vivere la sua vita al riparo da sguardi indiscreti. Il primo figlio della coppia, Roberto, è nato nel 1987, e mentre Giulia, la più giovane, è arrivata nel 1991.

