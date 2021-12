Roby Facchinetti, l’amore per Giovanna Lorenzi/ Ricorda Stefano D’Orazio: “Uno vero”

Roby Facchinetti: l’ultimo disco “Symphony”

Roby Facchinetti ha trascorso le feste in famiglia come aveva annunciato a “Oggi è un altro giorno”: “Il Natale si passa con la famiglia, tra regali e l’albero di Natale, tra tante luci, tra tante cose belle perché è ciò che portano queste feste.” Il tastierista dei Pooh ha una bella famiglia numerosa, il cui fulcro oggi è Giovanna Lorenzi, la sua seconda moglie, con cui ha avuto i figli Roberto e Giulia. Facchinetti è stato sposato prima di Giovanna con Mirella Costa, dalla quale ha le figlie Alessandra e Valentina. Francesco Facchinetti è invece il figlio che il cantante ha avuto da Rosaria Longoni. Facchinetti ha da poco pubblicato il suo nuovo disco “Symphony”, in cui canta i successi dei Pooh accompagnato dall’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e dalla Budapest Art Orchestra. Fra gli inediti “Grande Madre”, una toccante Ave Maria scritta dall’amico Stefano D’Orazio, scomparso il 6 novembre 2020. “Sono particolarmente affezionato a Grande Madre perché l’ho scritto qualche anno fa con Stefano ed è una preghiera dedicata a Maria, la più grande delle madri. Stefano era un credente e ha dato prova di grande fede nello scrivere il testo”, ha detto Facchinetti presentando il disco.

Roby Facchinetti: un anno dopo la morte di Stefano D’Orazio

Lo scorso 6 novembre 2021 a un anno dalla scomparsa di Stefano D’Orazio, Roby Facchinetti ha ricordato l’amico con una lettera pubblicata sul Corriere della Sera. L’ex batterista dei Pooh è scomparso all’età di 72 anni dopo aver contratto il Covid successivamente a una malattia pregressa. “Un anno dopo, ancora non mi sono abituato alla tua assenza, te l’ho già detto troppe volte. Oggi però vorrei pensare solo a te, dedicare questa ricorrenza a tutto il bello che ci siamo scambiati e che abbiamo vissuto insieme”, ha scritto Facchinetti, ricordando un momento difficile della sua vita in cui “l’unica porta che allora trovai aperta” fu quella dell’amico Stefano. Facchinetti ha descritto D’Orazio come “uno vero, un’anima bella da conoscere e sentire vicina, un fuoco di idee che per raccontarti ci vorrebbero pagine e pagine”. Infine ha annunciato che il prossimo anno debutterà il loro “Parsifal”

