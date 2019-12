Roby Facchinetti/ L’ex Pooh si racconta a “Domenica In” tra musica e amori

Roby Facchinetti, storica voce dei “Pooh”, sarà fra gli ospiti della puntata di oggi, domenica 8 dicembre, di “Domenica In”. Il cantante siederà nel salotto televisivo di Mara Venier, con la quale dialogherà ripercorrendo le tappe più significative del suo percorso artistico e di vita e sui suoi progetti futuri. Ci sarà sicuramente spazio per raccontare gli aneddoti più significativi del mezzo secolo trascorso insieme ai suoi inseparabili compagni di avventura, alias Dodi Battaglia, Red Canzian e Stefano D’Orazio, oltre al ritrovato feeling con Riccardo Fogli, riaggregatosi ai “Pooh” nella loro tournée di fine carriera e divenuto l’ombra di Roby Facchinetti, con il quale ha anche partecipato in coppia al Festival di Sanremo 2018 con il brano “Il Segreto del Tempo”. I loro profili social traboccano di immagini e filmati dei due “amici per sempre” e continuano a raccogliere migliaia e migliaia di apprezzamenti da parte dei loro ammiratori, così come accade per gli altri componenti della band. Sono in molti a sognare una nuova reunion, dopo quella che ha portato i “Pooh” in giro per l’Italia nel 2016, con il gran finale di Casalecchio di Reno trasmesso addirittura in diretta streaming nei cinema di tutto lo Stivale. Chissà se oggi se ne parlerà…

NUOVI PROGETTI DI ROBY FACCHINETTI

Intanto, Roby Facchinetti continua a non fermarsi e i suoi inconfondibili occhioni azzurri si posano costantemente su nuovi progetti. Uno di essi, ad esempio, abbraccia la solidarietà: l’artista sarà la guest star dell’evento “1000 ritmi in concerto”, che si terrà martedì 10 dicembre presso il teatro “Der Mast” di Brescia (ingresso solo su invito). In tale contesto, sarà presentata al pubblico l’iniziativa “1000 ritmi del cuore”, ideata dagli Spedali Civili bresciani; di fatto, si tratta di uno studio sulla fibrillazione atriale, i cui dettagli verranno divulgati nelle prossime ore. Giovedì 12 dicembre, poi, Facchinetti si esibirà al teatro “Creberg” di Bergamo con il suo show “Inseguendo la mia musica”, che ha registrato un enorme successo nei mesi scorsi. In tutto questo, Roby trova anche il tempo di tifare per la “sua” Atalanta e, soprattutto, per sostenere moralmente il figlio Francesco, che di recente è stato ospite della trasmissione di Rai 1 “Vieni da Me”, nella quale è scoppiato in lacrime a causa della morte di un suo caro amico, strappato alla vita in soli 6 mesi da una malattia incurabile.

CURIOSITÀ – QUALI ARTISTI ASCOLTA ROBY FACCHINETTI?

La musica, il grande amore di Roby Facchinetti, riempie le giornate del cantante, che sul proprio portale telematico ufficiale ha ammesso di attingere da vari generi per comporre la propria playlist. Una selezione accurata e di incontrovertibile competenza tecnica, in grado di soddisfare i gusti più disparati e di sormontare senza difficoltà alcuna le barriere del tempo. Sul fronte lirico, le sue passioni sono Verdi, Rossini, Puccini, Donizetti e Mascagni, mentre sul versante del rock predilige Elvis, i Beatles, i Rolling Stones, i Genesis, gli Yes, gli Emerson Lake and Palmer. Senza dimenticare, poi, Stevie Wonder, i Police, Michael Jackson, Barbra Streisand e Diana Ross. In Italia, invece, apprezza Gino Paoli, Sergio Endrigo, Luigi Tenco, Francesco De Gregori, Fabrizio De André, Claudio Baglioni, Celentano, Mina, Vasco Rossi, Eros Ramazzotti, Zucchero e Tiziano Ferro. Curiosità: nell’elenco non sono contemplati i “Pooh”. Eccesso d’umiltà o semplice volontà di serbare nel cuore i ricordi di uno straordinario percorso di vita?



