Rocco Hunt/ Che feeling con Ana Mena! Nel nuovo tour…

Sempre sulla cresta dell’onda Rocco Hunt. Il rapper di Salerno si appresta a scaldare la terza puntata di Battiti Live, con la sua incredibile energia e la sua musica. Intanto si gode il meritato successo grazie alla proficua collaborazione con Ana Mena, che ha spinto i due cantanti in cima alla Classifica Fimi per i singoli più venduti. E’ ormai chiaro che la coppia formata da Rocco Hunt e Ana Mena sia un incastro vincente. Il duo si sta confermando un abbinamento perfetto in questa calda estate 2020, con il brano “A un Passo dalla Luna” che si contende regolarmente i primi posti della classifica. Indipendentemente dai riconoscimenti dettati dalle graduatorie, Rocco Hunt è uno dei giovani artisti più apprezzati dal pubblico di Battiti. Vive il live in maniera genuina e spensierata, coinvolgendo il pubblico e facendosi coinvolgere. Una sorta di antipasto di quel che sarà il suo tour del 2021, ufficializzato nelle scorse settimane dopo gli slittamenti dovuti al covid-19.

Rocco Hunt sogna un ritorno in grande stile

Dunque in attesa del suo Libertà Tour, previsto nel 2021, Rocco Hunt si “accontenta” di Battiti Live. Una kermesse a cui il rapper è particolarmente legato, ma che quest’anno è inevitabilmente ripartita in maniera più essenziale e contenuta a causa del covid-19. Ci si può accontentare, sperando in tempi migliori e sognando in sold out di un tempo. Intanto il nome di Rocco Hunt continua ad essere chiacchieratissimo: il cantante, insieme ad altri colleghi molto popolari come Mecna, Michele Bravi, Mostro, Selton, The Kolors, Anastasio, Cara e Ghemon prenderà parte al progetto “Heroes”, il primo concerto nato e pensato per lo streaming in programma domenica il prossimo 6 settembre a partire dalle 19 all’Arena di Verona.



