Rocco Siffredi pronto a sottoporsi alla castrazione chimica per Le Iene/ La proposta e la decisione finale

Rocco Siffredi contattato da Le Iene per sottoporsi alla castrazione chimica: cos’è accaduto

Martedì 3 ottobre 2023 su Italia 1 è andata in onda la prima puntata della nuova edizione de Le Iene. Veronica Gentili si è occupata di un’inchiesta sulla castrazione chimica, tema su cui molto si sta dibattendo in una parte della politica italiana come risposta ai casi di violenza sessuale che hanno riempito i giornali negli ultimi mesi.

Dario Fabbri è laureato? Le Iene indagano/ Video, Mentana: “Quello che sappiamo sono ca*zi nostri”

Molti si chiedono se la castrazione chimica possa davvero essere utile per arginare questa piaga, domanda alla quale Le Iene ha cercato di rispondere, chiamando in causa anche Rocco Siffredi. Al celebre attore hard è stato proposto di sottoporsi alla castrazione chimica, che avviene attraverso l’assunzione di farmaci che abbassano il testosterone. Rocco Siffredi si è detto disposto ad accettare di fare da ‘cavia’ per questa inchiesta, ma dopo aver sentito il parere dell’urologo ha dichiarato: “Mi ha detto che è pieno di effetti collaterali come sudorazione, depressione, perdita di peso. Non è che continui a fare la tua vita in maniera normale. Umore di mer**, pianto facile, non riesci a fare sport. È come se dalla tua macchina tolgono la benzina e mi ha domandato quindi se fossi disposto a tutto questo”.

Veronica Gentili debutta alla conduzione delle Iene e apre salutando Belen/ "Vorrei tanto fare una cosa..."

Rocco Siffredi cambia idea sulla castrazione chimica a causa delle controindicazioni

Siffredi sembrava comunque pronto a far parte dell’esperimento, ma dopo aver incontrato uno specialista insieme a Veronica Gentili, ha cambiato idea. Il dottore gli ha infatti fatto presente che dall’assunzione di quei farmaci avrebbe potuto andare incontro alla diminuzione del tessuto muscolare, all’osteoporosi, problematiche al metabolismo dell’insulina o diabete, così come problemi cardiocircolatori. Preoccupato da queste importanti conseguenze, Siffredi ha fatto un passo indietro: “L’avrei fatto se solo si fosse trattato del primo aspetto, ovvero l’eccitazione e l’erezione, sarebbe una sfida con me stesso. Ma ci sono degli aspetti spiegati dal medico che mi spaventano come l’osteoporosi per via delle mie protesi e la depressione”, ha dichiarato.

LEGGI ANCHE:

Madonna di Trevignano, Le Iene: “tac su statuine sacre”/ Presunta “veggente” Gisella Cardia dice la verità?

© RIPRODUZIONE RISERVATA