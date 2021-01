Rocketman, storia vera di Elton John?/ Le differenze tra film e la vita del cantante

Ovviamente la storia vera a cui si ispira Rocketman, film in onda in prima serata stasera su Canale 5, è quella legata alla vita del cantante Elton John. Sono diverse e sostanziali però le differenze tra il biopic e quanto accaduto nella realtà. È vero per esempio il tentato suicidio dell’artista durante un party quando si è buttò in piscina, ma non cantava Rocketman come nel film. Tra i momenti più difficili c’è quello in cui nel film decide di cancellare il concerto al Madison Square Garden per andare ad affrontare il rehab. In realtà questi ha affrontato la disintossicazione nel 1990 a Chicago in un contesto del tutto diverso.

Rocketman, la storia vera: differenze con la vita di Elton John

Andiamo ad analizzare altre differenze tra il film Rocketman e la storia vera di Elton John. Nell’opera manca totalmente la figura di Freddie Mercury che è stato un grande amico di John. Il regista di Bohemian Rhapsody, Dexter Fletcher, ha sottolineato come aveva chiesto un cameo di Rami Malek nei panni proprio del cantante dei Queen. Renate Blauel intentò causa al suo ex Elton John per violazione della privacy per il film, i due furono realmente sposati ma nella vita realtà rimasero insieme addirittura quattro anni.



