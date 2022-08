Rodrigo Alves completa la trasformazione in Barbie/ Rischia la morte?

Rodrigo Alves diventa Barbie: ecco cosa è successo con l’ultimo intervento

Nel periodo in cui in tv primeggiavano i talk show condotti da Barbara D’Urso, ha avuto un’importante risonanza mediatica Rodrigo Alves, l’influencer dalle origini brasiliane conosciuto da sempre come il Ken Umano, per i numerosi interventi chirurgici a cui si è sottoposto per modificare il suo aspetto fisico… E a quanto pare, il Ken Umano è appena giunto ad una nuova operazione, che potrebbe rivelarsi l’ultima e quindi definitiva per lui. Alves è ormai una donna transgender, che dopo i recenti interventi di chirurgia e medicina estetica effettuati per aggraziare il suo corpo e rendere l’aspetto fisico in genere femminile, sembra aver compiuto l’ultimo grande passo per il salto di qualità e quindi il vero cambiamento in una barbie umana.

Non a caso Rodrigo Alves ha cambiato in definitiva il suo nome, divenendo Jessica Alves. Con l’ultima operazione, Rodrigo ha impiantato nel suo corpo due grandi protesi per la costruzione del seno tramite un intervento di mastoplastica, per poi sottoporsi ad ulteriori ritocchini agli zigomi e alle labbra, oltre a sfoggiare una lunga e folta chioma di capelli biondi, come quelli delle barbie.

Rodrigo Alves pronto a rischiare la vita per modificarsi ancora?

In un’intervista concessa al talk-show This Morning, Rodrigo Alves ha lasciato intendere di essere ormai giunto all’ultima operazione paraufficiale, a cui potrebbero comunque aggiungersi delle nuove operazioni. Questo dal momento che il fu Rodrigo e ora Jessica si sente in sintonia con il suo corpo al 95%. Il motivo del mancato soddisfacimento di sé al 100%? Jessica vorrebbe poter ridefinire ancora il naso, che almeno per il momento non le è permesso di ritoccare in alcun modo, in quanto è chirurgicamente ritenuto immodificabile.

Jessica, che nel corso della sua vita ha collezionato almeno 90 interventi chirurgici, un numero da record nel Guinness dei primati, e lei è ormai avvisata dai medici: qualora dovesse modificare ancora il setto nasale, rischierebbe conseguenze tragiche, fino alla morte. “Dicono che se mi toccano il naso, questo diventerà nero, morirà e collasserà”, fa sapere l’influencer. E una domanda sorgerà ora spontanea per molti: a quanto ammontano nel complesso i quasi 100 interventi chirurgici di Rodrigo Alves? A quanto pare l’influencer di origine brasiliane ha sborsato l’esorbitante cifra di almeno un milione di dollari per diventare Jessica Alves alias la Barbie Umana.

“La felicità è quando quello che pensi, quello che dici e quello che fai sono in armonia”, è il messaggio sibillino che Jessica lancia a corredo del nuovo post di foto condiviso su Instagram.











