Roger Balduino e Beatriz Marino/ Sono tornati insieme dopo l’Isola dei Famosi 2022?

L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi 2022 che ha dovuto abbandonare il reality qualche giorno fa a causa di un problema alla caviglia che gli impediva di camminare rientrato in Italia sembra essere stato visto in compagnia della sua ex fidanzata Beatriz Marino dopo che la ragazza aveva fatto parlare di sé per essere stata inviata in Honduras per chiarire la relazione con Roger Balduino.

Roger Balduino ha fatto molto parlare di sé durante questa edizione dell’Isola dei Famosi 2022 per il suo avvicinamento a Estefania Bernal ritenuto da molti costruito a tavolino per creare alcune dinamiche all’interno del reality, soprattutto dopo che Beatriz Marino aveva rivelato di aver visto il concorrente poco prima della sua partenza per l’Honduras.

Roger Balduino e Beatriz Marino si sono rivisti dopo l’Isola dei famosi 2022?

Stando ad alcune segnalazioni dei fan tra Beatriz Marino e Roger Balduino sembrerebbe esserci un riavvicinamento. Infatti, in una storia pubblicata dall’ex naufrago si vedrebbe il riflesso di un bracciale la cui proprietaria sembrerebbe essere proprio Beatriz Marino.

La teoria del loro riavvicinamento è stata annunciata da Deianira Marzano che attraverso le sue storie Instagram ha condiviso le storie pubblicate dall’ex naufrago evidenziando il riflesso del braccialetto che la ragazza aveva mostrato sul suo profilo. Deianira Marzano ha commentato la storia dell’ex naufrago così: “Chissà se questa è Beatriz Marino… se così fosse bravo Roger che ha preso in giro tutti insieme ad Estefania e Beatriz”.

