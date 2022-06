Roger Balduino “Estefania mi piace ancora”/ “Beatriz? Ora sto bene da solo ma…”

Roger Balduino a Pomeriggio 5 confessa: “Estefania mi piace ancora”

Tornato in Italia dopo un addio costretto all’Isola dei Famosi 2022 per colpa di una serie di infortuni, Roger Balduino è oggi ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 e qui torna a parlare del rapporto con Estefania Bernal e della storia d’amore accordata prima di iniziare l’avventura in Honduras. Roger, infatti, conferma di aver concordato con la Bernal di creare una storia già quando erano in albergo ma, pian piano, i sentimenti per lei sono diventati autentici.

“Tutti e due abbiamo la colpa, – ha esordito Roger Balduino a Pomeriggio 5, spiegando che – però io dopo un po’ mi sono innamorato tanto che ho iniziato ad aprirmi, a parlare di mio figlio, di mia mamma, mi sono fatto conoscere. Io di lei non so niente e quando lei ha capito che mi ero innamorato di lei, lei mi ha mandato a quel paese.” Roger, dunque, accusa Estefania alla quale, però, si dice ancora legato.

Roger Balduino, accuse e dichiarazioni per Estefania

Parlando dei suoi sentimenti e della sua attuale situazione sentimentale, Roger ha dichiarato: “Io sto bene così da solo, Estefania mi piace ancora un po’, io sono uno che riesco a perdonare…” Non è mancata una battuta su Beatriz Marino, la sua ex fidanzata incontrata anche all’Isola: “Io e Beatriz non siamo insieme da anni, siamo amici”, ha chiarito.

Anche Vladimir Luxuria, ospite a Pomeriggio 5, ha detto la sua su Estefania Bernal e l’accordo fatto con Roger: “Estefania è entrata con un obiettivo: voleva conquistare un uomo per conquistare la finale, sembra l’innocentina ma è una scaltrissima”.

