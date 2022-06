Roger Balduino ha sofferto di emorroidi?/ Savino svela: “Il problema di Enzo Paolo”

Roger Balduino in studio dopo il ritiro dall’Isola dei Famosi

Roger Balduino, tenace e combattivo fino alla fine, ha dovuto abbandonare l’Isola dei Famosi 2022 per motivi medici. Ieri sera, lunedì 6 giugno, il modello brasiliano è tornato in studio per raccontare la sua esperienza. “Come va la caviglia? Va così e così, mi sono anche bruciato il piede”, ha detto Roger, zoppicante, rispondendo alle prime domande di Ilary Blasi. Il modello avrebbe voluto continuare la sua avventura sulle spiagge dell’Honduras, ma non è stato possibile: “Avrei continuato a giocare. Mi ha fatto davvero paura lasciare il gioco così, non il male al piede. Andavo avanti anche senza un piede… Ho chiesto davvero al dottore di tornare in gioco, ma lui non ha voluto, non potevo”. Sui social molti hanno espresso il loro dispiacere per il ritiro forzato del modello: “Roger meritava la finale più di tutti, veramente un peccato il suo ritiro ma è stato un naufrago top”.

Nicola Savino svela un retroscena sul ritiro di Roger Balduino

Ma Roger Balduino non ha avuto solo problemi al piede che gli hanno impedito di continuare la sua avventura all’Isola dei Famosi. “C’è stato un altro problema…”, ha rivelato Nicola Savino, subito dopo l’arrivo in studio del modello brasiliano. “Questo lasciamo stare…”, ha detto Roger, cercando di zittire l’opinionista. Ma Savino non ha saputo resistere: “È nella tradizione dell’Isola dei famosi… lo stesso problema di Enzo Paolo Turchi”. In molti ricorderanno che il ballerino napoletano ha lasciato dopo poco più di 15 giorno la terza edizione dell’Isola dei Famosi per le emorroidi. La moglie Carmen Russo, però, non era molto entusiasta all’idea che il marito mollasse: “Se mi vuoi bene, fammi andare via”, aveva implorato il ballerino.

Tenace e combattivo fino alla fine, Roger ha dovuto abbandonare l’Isola per motivi medici ma stasera è in studio con noi! #Isola pic.twitter.com/bbvBDJsV2u — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 6, 2022

