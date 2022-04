Roger Balduino/ Occhi solo per Estefania sull’Isola dei famosi 2022: “Sembriamo come in un film”

Roger Balduino ed Estefania Bernal: prima coppia dell’Isola dei famosi 2022

Grazie a Roger Balduino ed Estefania Bernal è nato il primo flirt ufficiale nell’Isola dei Famosi 2022. Nel corso dell’ultima puntata, incalzati da Ilary Balsi, i due hanno sorpreso il pubblico a casa con un bel bacio in Palapa accendendo la passione, che sembra essere nata già in hotel prima di arrivare sull’isola in Honduras. Solo Edoardo Tavassi, fratello di Guenda, ha cercato di fare breccia nel cuore della bella argentina con la sua simpatia. Ma la modella ha preferito il brasiliano. Roger ed Estefania su Playa Accopiada fanno rispettivamente coppia con Nicolas Vaporidis e Ilona Staller, ma questo non ha fermato la passione. Anzi. Se fino a qualche giorno fa i due sembravano trattenersi, adesso Roger ed Estefania non si nascondo più e si lasciano andare a tenere effusioni anche davanti agli altri naufraghi dell’Isola 2022.

Roger Balduino e Ilona Staller in nomination

Pensare che durante i primi giorni insieme in Playa Accoppiada sembrava che Roger Balduino non avesse intenzione di farsi avanti con la bella Estefania Bernal, tanto da suscitare l’ironia degli altri naufraghi. Dopo il bacio in diretta all’Isola dei famosi, le cose sono decisamente cambiate: i due modelli ormai sono inseparabili. Roger ed Estefania non perdono occasione e cercano di trascorrere più tempo insieme. L’altro giorno si sono concessi un bagno al tramonto: “Sembriamo come in un film”, ha detto la modella. Roger e Ilona Staller si trovano in nomination contro Lory Del Santo e Marco Cucolo: la storia d’amore tra i due modelli potrebbe già subire una brusca frenata? “Estefanía e Roger scontati, sono entrati che già sapevamo che fare. Basta che non vada a finire che fanno spaventare i granchi“, ha commentato un utente su Twitter.

Tra Roger ed Estefania l’intesa sembra crescente, i due Naufraghi si concedono un romantico bagno al tramonto💘#Isola pic.twitter.com/UB3U63DEYU — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 6, 2022

