Roger Balduino rischia il ritiro dall’Isola?/ Cambiano le regole su Playa Sgamada

Roger Balduino ha trascorso le ultime settimana all’Isola dei famosi 2022 in solitaria su Playa Sgamada. Il modello, però, si è procurato diverse ferite che potrebbero portare al suo ritiro per motivi di salute e per questo motivo le regole sulla spiaggia sembrerebbero essere state cambiate in corso d’opera. Ieri, infatti, il comunicato Mediaset sulle anticipazioni della puntata dell’Isola dei famosi annunciava una doppia eliminazione: “Nel corso della serata uno fra Lory Del Santo, Estefania Bernal, Marco Maccarini, Nick Luciani e Marialaura De Vitis dovrà lascerà la Palapa. Ma non sarà il solo: un’altra eliminazione si abbatterà sui concorrenti ancora in gioco e il pubblico da casa potrà mandare a Playa Sgamadissima un altro naufrago attraverso un televoto flash. E proprio a Playa Sgamadissima i due eliminati si scontreranno con Roger Balduino e due tra loro dovranno tornare definitivamente in Italia”.

Cambiano le regole su Playa Sgamada: perché?

Durante la puntata di ieri sera dell’Isola dei famosi 2022 sono stati mandati su Playa Sgamada Marco Maccarini (che ha perso al televoto settimanale) e Pamela Petrarolo (vittima del televoto flash). Una volta che i due sono arrivati sulla spiaggia è stato aperto un nuovo televoto, vinto da Roger Balduino con il 49% dei voti, seguito dalla Petrarolo (26%) e da Maccarini (25%). Ma a lasciare il gioco è stato solo l’ex VJ di MTV e non due naufraghi come inizialmente annunciato. Questo improvviso cambio potrebbe essere dovuto alle condizioni di salute di Roger Balduino, che sul finale della puntata ha lasciato Playa Sgamadissima per un forte dolore alla caviglia, lasciando Pamela temporaneamente da sola. Se le condizioni del modello non dovessero migliorare sarà costretto al ritiro per motivi medici.

