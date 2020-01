Roger Scruton, morto filosofo britannico/ Conservatore ribelle stroncato dal cancro

Roger Scruton è morto: lo studioso è scomparso oggi a 75 anni dopo una breve battaglia contro il cancro. Lo ha annunciato la famiglia del “filosofo più influente al mondo”. Così lo definiva il New Yorker. Si tratta di uno dei massimi filosofi britannici: era intellettuale principe del conservatorismo britannico. Professore nel Regno Unito e negli Stati Uniti, già attivista anti-totalitario nell’Europa dell’Est durante la Cortina di ferro, è stato anche un brillante polemista. Viene infatti considerato un raro animatore culturale. Nel corso della sua carriera Roger Scruton ha scritto oltre cinquanta libri. I suoi testi in passato sono stati pubblicati sui principali giornali e riviste di tutto il mondo, tra cui anche Repubblica. Sono tanti i temi che ha toccato nella sua vita intensa e intellettuale intesa, culminata tre anni fa col riconoscimento di “Sir”. Dalla filosofia appunto alla politica, passando per estetica, giustizia, religione, Occidente, sesso e musica.

ROGER SCRUTON MORTO: FILOSOFO E CONSERVATORE RIBELLE

Roger Scruton è stato alfiere del conservatorismo e del partito conservatore, dopo un passato di ribellione nel 1968. Oltre ad aver ricevuto complimenti per l’acutezza e l’originalità del suo pensiero, lo studioso è stato criticato per alcune posizioni controverse. Ad esempio destò polemica il suo concetto di islamofobia, considerata da Scruton solo un pretesto per non criticare l’Islam. E così la sua posizione sull’omosessualità, che in un articolo sul Telegraph definì «anormale» in occasione del dibattito sui matrimoni gay nel Regno Unito. Ma Scruton fu oggetto di polemiche anche qualche mese fa, ma si sono dimostrate in gran parte errate o pretestuose. Dopo un’intervista con la rivista New Statesman avrebbe definito i cinesi simili a «robot, tutte repliche uno degli altri e questo è inquietante». Invece parlano dell’Ungheria disse che è «governata dall’impero di George Soros». Poi si è scoperto che i virgolettati erano stati pubblicati fuori contesto e il New Statesman chiese scusa. Ma per questa polemica Scruton era stato licenziato dal governo britannico di cui era consulente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA