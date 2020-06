Rom insulta Salvini: “Sei un gran pezzo di m…”/ Video “Razzista, non come Di Maio”

Sta facendo vorticosamente il giro del web in queste ore il video rilanciato sui social network dall’esponente leghista Alessandro Morelli, nel quale si vede un rom con una bottiglia di birra in mano che insulta l’ex ministro Matteo Salvini, con epiteti a dir poco volgari che esortano alla riflessione, a maggior ragione quando il protagonista del filmato effettua un paragone fra il leader del partito del Carroccio e il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Ma cosa afferma nel file multimediale il rom? In sintesi, le seguenti parole: “Salvini, tu sei una persona molto maleducata. Tu, Salvini… ti dico una parola: io sono di Sarajevo, zingaro, bosniaco. Sono nato in mezzo alla strada. Sei un gran pezzo di m*rda, sei un razzista, sei un bla bla bla. Non come Luigi Di Maio. Lui ha fatto una bella cosa, ci ha dato il reddito di cittadinanza: io gliene sono grato. Di Maio è stato bravo, lui e il Movimento 5 Stelle!”. Morelli, sulla sua pagina Facebook, commenta così l’accaduto: “Ecco chi manteniamo mentre gli italiani non hanno più occhi per piangere”. Superata quota 3mila commenti al post, con sentimenti contrastanti: molti utenti hanno letteralmente ricoperto di insulti il rom, altri invece si sono abbandonati a considerazioni più profonde, come questa: “Sì, Di Maio ha fatto una bella cosa… Spero provvisoria per questo momento di bisogno… Qui ci vuole un lavoro dignitoso per tutti. No ai nullafacenti delinquenti che prendono soldi gratis a spese della collettività!”.





