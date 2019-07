Roma, centinaia di denti umani in strada/ Montesacro, scoperta choc “Limite superato”

Macabra scoperta a Roma: sono state trovate centinaia di denti umani in strada nel quartiere Montesacro. La scoperta choc è avvenuta questa mattina. Qualcuno che era lì per provare a gettare l’immondizia in un cassonetto zeppo di rifiuti ha notato sul cemento decine di denti umani. Non potendo fare altro che appoggiare i sacchetti in strada, li ha appoggiati a terra facendo l’orribile scoperta che peraltro conferma l’emergenza rifiuti nella Capitale. Stando a quanto riportato da Il Messaggero, il ritrovamento è avvenuto lungo viale Adriatico, all’altezza del civico 2B. La notizia del ritrovamento dei denti umani tra i rifiuti ha fatto rapidamente il giro del quartiere, con i residenti scandalizzati per quanto accaduto. «C’è un limite a tutto. Qui è stato ampiamente superato, addirittura i denti umani fra l’immondizia», lo sfogo di un passante. Ma ora si apre un giallo sulla provenienza dei denti umani. Non è ancora chiaro se stia indagando la polizia o i carabinieri, potrebbero anche occuparsene gli agenti della polizia municipale.

ROMA, CENTINAIA DI DENTI UMANI IN STRADA A MONTESACRO

L’ipotesi dei residenti è che quelle decine di denti umani trovati tra i rifiuti siano di qualche studio odontotecnico della zona. Ma c’è anche un’ipotesi più allarmante che però al momento resta molto tenue: qualcuno potrebbe essersi sbarazzato dei denti presi in qualche struttura ospedaliera. Un pensionato 73enne residente in zona, Mario Racanella, ha fotografato la scoperta e diffuso gli scatti. «Li ho fotografati in mattinata, verso le 12. Ho subito chiamato il numero unico di emergenza. Alle 14 è arrivata la polizia, mi ha identificato e ha trovato intorno ai cassonetti anche un contenitore in plastica con altri denti all’interno». Qualcuno teme ripercussioni dal punto di vista infettivo, igienico e sanitario. Dopo ratti, gabbiani e vermi a Roma trovano spazio in strada anche molari, canini e incisivi arrivati da chissà dove. Molto probabilmente comunque si tratta di un caso di rifiuti speciali smaltiti indebitamente da qualche studio dentistico della zona.

