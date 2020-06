ROMA, DISCARICA ABUSIVA CAMPO ROM/ Tra roghi tossici e faide arriva il Comune (Iene)

Pubblicità

Filippo Roma e Marco Occhipinti de Le Iene Show tornano ad occuparsi del “degrado Capitale” che investe la Città Eterna. Ultimo esempio dello stato d’abbandono dell’Urbe è la discarica abusiva a cielo aperto, piena di rifiuti tossici e pericolosi, sorta all’interno dell’area naturale protetta Valle dell’Aniene, a pochi passi dal quartiere Parioli, alla quale la trasmissione di Italia Uno ha dedicato un servizio la scorsa settimana. Visto lo scalpore – e lo sconcerto – suscitato dall’inchiesta, Le Iene hanno deciso di tornare sul “luogo del delitto”, per incontrare Marianna, la coraggiosa occupante del campo rom Foro Italico, che ha denunciato i presunti affari illeciti gestiti da una famiglia nomade che farebbe il bello e il cattivo tempo all’interno dell’accampamento dov’è nata la discarica abusiva, chiedendo anche una sorta di pizzo per l’occupazione delle baracche e per la luce.

ROMA, DISCARICA ABUSIVA CAMPO ROM: L’ARRIVO DEL COMUNE

Quando Le Iene sono tornate a parlare con Marianna, hanno trovato la donna in buona salute e molto combattiva (in tutti i sensi, come si può vedere nel video di anticipazioni del servizio delle Iene), ma coinvolta di una vera e propria faida tra clan all’interno del campo rom. Da una parte lei, rom di origine romena, dall’altra esponenti del clan di etnia serba vicini alle tre famiglie rom con cui Marianna ha avuto più di uno scontro. Anche in presenza di Filippo Roma l’astio tra le parti in causa non è stato tenuto a freno: tra insulti, spintoni, sputi e qualche schiaffo tra lei e un uomo rom che secondo Marianna sarebbe al servizio della famiglia che gestirebbe discarica abusiva e campo, non sono mancati i momenti di tensione. E dire che situazioni del genere a Roma sono ormai all’ordine nel giorno: ne sanno qualcosa nel campo nomadi di Castel Romano, dentro la Riserva Naturale Decima Malafede, dove i bambini sono intenti a giocare in mezzo ai topi e i roghi tossici sono ormai la norma. Insomma: un’emergenza sanitaria continua e inaccettabile per quella che dovrebbe essere la città fiore all’occhiello del Belpaese. Il Comune guidato dalla sindaca Raggi prenderà provvedimenti?



