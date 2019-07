ROMA, ESPLODE AUTOBUS ATAC/ Video, fuoco sulla Appia Nuova: panico in via Cantù

Un autobus Atac a fuoco a Roma: purtroppo non una novità quanto accaduto questa mattina

sulla via Appia Nuova ad un veicolo della linea 671. Il fatto che episodi del genere si siano già verificati in passato nella Capitale non ha impedito però il diffondersi del panico tra i passeggeri a bordo, che hanno provveduto ad allontanarsi immediatamente dal mezzo subito dopo l’esplosione. Lo scoppio, come riferito da “Il Tempo”, si è verificato all’altezza dei Colli Albani, quando l’autobus si trovava all’incrocio con piazza Cesare Cantù. Come riferito da “Il Messaggero”, dopo l’esplosione una lunga colonna di fumo nero si è alzata dalla strada dello shopping non distante dalla basilica di San Giovanni. Ma quali sono le cause che hanno portato al verificarsi dell’esplosione.

ROMA, ESPLODE AUTOBUS ATAC

Non sono ancora chiare le ragioni che questa mattina hanno portato un autobus Atac della linea 671 ad andare a fuoco creando il panico tra i passeggeri sulla via Appia Nuova. Certo è che dopo il divampare delle fiamme sono stati allertati i vigili del fuoco, giunti prontamente sul posto per tentare di spegnere l’incendio. I pompieri hanno avuto ragione del rogo non senza difficoltà e alla fine delle operazioni di spegnimento del veicolo incenerito è rimasto di fatto poco più dello scheletro. Decine le persone a bordo strada che hanno ripreso l’accaduto con i loro cellulari. Per il momento da parte dell’Atac non è arrivata alcuna informazione rispetto all’incendio e alle sue cause: secondo Money.it, le fiamme si sarebbero propagate da sotto l’autobus a causa della fuoriuscita di gasolio. Il conducente avrebbe coraggiosamente tentato di spegnere le fiamme con un estintore senza però riuscirvi.

Qui a Roma tutto bene, caldo a parte.

Ah ecco i nuovi fiammanti bus dell’#atac.

Poco fa Appia nuova, piazza Cantù. pic.twitter.com/n7MQfPHPyV — SatirSfaction (@SatirSfaction) 12 luglio 2019





