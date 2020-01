Roma, furgone investe madre, nonna e nipote/ Video choc, paura a Casalotti

Roma, paura a Casalotti: mercoledì 8 gennaio 2020 tre donne sono state investite da un furgone in via Vicoforte 14. Vittime dell’incidente un’anziana, una donna incinta ed una bambina: fortunatamente nessun morto. L’anziana, di nazionalità romena, ha riportato lesioni guaribili in 60 giorni, mentre le altre due coinvolte sono state trasportate per precauzione dal 118 al policlinico Gemelli, ma nulla di preoccupante. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, riportata dai colleghi di Leggo, l’uomo al volante del furgone sarebbe stato colto da un malore: anche lui è stato ricoverato ed è stato sottoposto agli esami tossicologici ed all’etilometro, che hanno dato esito negativo. Tragedia sfiorata, dunque, ma per fortuna non ci è scappato il morto, anche se le immagini dell’incidente sono a dir poco spaventose.

ROMA, FURGONE INVESTE 3 PERSONE: IL VIDEO

Come riportano i colleghi di Roma Today, sul luogo dell’incidente sono giunte le ambulanze e le pattuglie del XIII Gruppo Aurelio della Polizia Locale di Roma Capitale per i rilievi scientifici e la gestione del traffico. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sulle condizioni dell’anziana rimasta ferita in maniera grave per l’impatto con il furgone, un Peugeot Boxer. Ricordiamo che per il momento l’incidente è stato attribuito ad un malore che ha colpito l’autista del mezzo di trasporto, non ci sarebbe stata alcuna intenzionalità e, soprattutto, l’uomo non ha guidato sotto l’effetto di alcol o di sostanze stupefacenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA