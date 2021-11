Roma, nuova giunta Gualtieri: nomi assessori/ Tre poltrone al Pd, Funari al Sociale

La nuova giunta di Gualtieri sta per arrivare: la squadra che guiderà Roma per i prossimi cinque anni verrà delineata nel corso delle prossime ore. Il debutto è in programma domani, giovedì 4 novembre 2021, in Assemblea Capitolina, e filtrano le prime indiscrezioni sui nomi che comporranno la squadra guidata dall’ex ministro dell’Economia e volto di spicco del Partito Democratico.

Come riportato dai colleghi di Agi, la nuova giunta di Roberto Gualtieri per Roma sarà composta in pari numero tra uomini e donne. Ma non solo: sono previsti sia politici che tecnici di area, ripartiti in modo da non scontentare tutti i partiti della coalizione che ha sostenuto la candidatura dell’esponente dem. Uno dei principali nodi da sciogliere riguarda la poltrona di vice sindaca: in corsa Monica Lucarelli, Sabrina Alfonsi e Silvia Scozzese.

ROMA, NUOVA GIUNTA GUALTIERI: I NOMI

In base alle indiscrezioni rese note da Il Messaggero, la giunta di Roberto Gualtieri prevederà tre profili appartenenti al Partito Democratico: parliamo di Sabrina Alfonsi all’Ambiente, Eugenio Patanè ai Trasporti e Maurizio Veloccia all’Urbanistica. Tra i tecnici di area, vicini al mondo dem, nella nuova squadra di Roma saranno presenti Miguel Gotor (Cultura) e Silvia Scozzese (Bilancio), da valutare anche il nome di Tobia Zevi. La giunta comprenderà due volti della lista civica Gualtieri: Monica Lucarelli alle Attività produttive e Alessandro Onorato a Turismo, Sport e Grandi eventi. Il Messaggero segnala anche i nomi di Barbara Funari di Demos per l’assessorato al Sociale, mentre le poltrone di Formazione e Immigrazione sembrano destinate alla Sinistra. Roma Futura, invece, sarà presente con Claudia Pratelli alla Scuola. Agi fa il nome di Andrea Catarci di Sinistra Civica Ecologista per Casa e Personale. Da valutare, ancora, le deleghe ai Lavori Pubblici e al Patrimonio.

