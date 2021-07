Romano: “Maggioranza italiani vuole ddl Zan”/ Ronzulli lo stronca: “Racconti palle”

Il ddl Zan continua a dividere la maggioranza e, più in generale, la politica. Intervenuto a Zona bianca, il dem Andrea Romano ha difeso fermamente la proposta di legge sull’omotranslesbofobia: «Questa legge non si occupa di omosessuali e transessuali, ma si occupa anche di disabili e donne, di tutte quelle persone che non sono protette dalla legge Mancino».

Andrea Romano ha poi sottolineato che, a suo dire, la stragrande maggioranza degli italiani vuole il ddl Zan: «Punisce tutti coloro che colpiscono o incoraggiano la violenza contro le persone con disabilità o per base sessuale. Se un etero venisse colpito da omosessuali, quegli omosessuali sarebbero perseguiti. L’Italia non è divisa: tutti i sondaggi dicono che gli italiani in grandissima maggioranza vogliono una legge così».

RONZULLI STRONCA ROMANO: “RACCONTI PALLE”

Le affermazioni di Andrea Romano non sono passate inosservate a Licia Ronzulli, volto di spicco di Forza Italia: «Quelli che sono a favore non la conoscono. Il 90% non sa cosa c’è dentro. Andrea, non dare numeri che non ci sono. Racconti le palle che racconti di solito». Visibilmente contrariato dalle parole della Ronzulli, Romano ha rilanciato: «Gli italiani vogliono una legge così perché è normale, esiste in altri Paesi europei. E’ stata fatta anche dalla Destra, ricordo Cameron in Gran Bretagna. Dopo che la Camera ha approvato a larga maggioranza questa legge, la Destra italiana, purtroppo in mano a Salvini e alla Meloni, ha deciso di fare una battaglia ideologica contro la grande maggioranza degli italiani, inventandosi delle leggende. Sono tutte stupidaggini».

