Romano Prodi/ “Guerra? Voce Ue troppo flebile. Pace solo con intesa Usa-Cina”

Le tensioni nella maggioranza e la crisi in Ucraina, Romano Prodi a tutto tondo ai microfoni di Avvenire. L’ex primo ministro si è soffermato sulle fibrillazioni nel governo, con il Movimento 5 Stelle pronto allo strappo. Clima rovente registrato già da settimane, ha spiegato, con i pentastellati in prima linea: “Non ho ancora capito se quella del M5s sia tattica o strategia. Marcare differenze rispetto alla linea del governo è un conto, procedere a una rottura vuol dire però mandare a un elettorato, già sbandato per la situazione globale che stiamo vivendo, un messaggio che disorienta ancora di più gli elettori stessi”.

Investì nipote Prodi, a processo Roberto Grandi/ Sarà giudicato con rito abbreviato

Romano Prodi ha spiegato che gli ultimi mesi sono stati caratterizzati da polemiche e contrasti personali fra i leader politici: “Diventa difficile fare previsioni”, ha evidenziato. Il problema è legato alle divisioni sempre più marcate, diventa difficile continuare a tenere tutti dentro e a costruire: “Le divaricazioni oggi ci sono in quasi tutti i partiti, anche dentro Lega e Forza Italia. E tutto questo porta anche a un possibile, ulteriore aumento dell’estensione nelle urne. Per paradosso il Pd, che è sempre stato un simbolo di lotte e di divisioni, è oggi quello più granitico”.

Prodi: "Macron nuovo euroleader"/ "Avanti con sanzioni su gas e petrolio alla Russia"

Romano Prodi: “Guerra? Voce Ue troppo flebile”

Romano Prodi ha poi analizzato la guerra in Ucraina, la situazione è estremamente rischiosa a cinque mesi dall’inizio. Riflettori accesi sul fronte energetico, Putin sta giocando come il gatto con il topo con i Paesi europei. Per l’ex primo ministro, il governo Draghi è molto ottimista, “spero dia motivato”: “Riterrei comunque utile preparare un piano, non obbligatorio, di consigli ai cittadini su come risparmiare energia: una forma di ‘persuasione amicale’”. Per Romano Prodi, è difficile arrivare a una crisi senza un accordo tra Usa e Cina: “Si può fare poco senza di loro. Per ora non vedo però passi avanti”. Non manca una critica al ruolo dell’Unione Europea, la sua voce è ancora troppo flebile: “C’è stato il necessario e giusto fronte comune nello schierarsi militarmente a sostegno dell’Ucraina, ma la stessa unione non c’è sulle sanzioni, sulla politica energetica. E quando non si è uniti sulle politiche complementari, diventa difficile ritagliarsi quel ruolo di pacificatore che per la Ue dovrebbe essere proprio”.

LEGGI ANCHE:

Prodi: "Spese miliari? Dibattito surreale"/ "Aumenti solo dopo politica di difesa"

© RIPRODUZIONE RISERVATA