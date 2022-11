Romanzo Radicale, Io sono Marco Pannella/ Trama e cast: su Rai 3 la docufiction con Andrea Bosca

Romanzo Radicale – Io sono Marco Pannella, la docufiction su Rai 3

Questa sera, venerdì 11 novembre, alle 21.25 su Rai va in onda – dopo il successo dell’anteprima al Bif&st – la docufiction “Romanzo radicale – Io sono Marco Pannella”, diretta da Mimmo Calopresti, coprodotta da Rai Fiction e Italian International Film (una società del Gruppo Lucisano), prodotta da Fulvio e Paola Lucisano con Paola Ferrari. Nei panni di Marco Pannella, leader del Partito Radicale, c’è l’attore Andrea Bosca, affiancato da Marco Leonardi (Gianfranco Spadaccia), Maxence Dinant (Jean Yves Autexier), Irene Casagrande (Mirella Parachini), Francesco Siciliano (Franco Roccella).

“Romanzo radicale” è il racconto dell’avventura politica e umana di Marco Pannella: nel 1959 l’Italia è un Paese in cui prevale una mentalità chiusa ai cambiamenti, per farsi ascoltare Pannella inventa un nuovo linguaggio della politica fatto di digiuni, arresti, provocazioni.

Romanzo Radicale: le parole del regista Mimmo Calopresti

Presentando la docuficition “Romanzo radicale – Io sono Marco Pannella” il regista Mimmo Calopresti ha detto: “Sono felice di assumermi la responsabilità di raccontare un uomo che è stato capace di affermarsi in tutta la sua complessità, un individuo che è riuscito, grazie anche alle sue contraddizioni, a diventare società e affermare per tutti noi la società dei diritti… Entrare in azione era l’idea trainante di Marco Pannella, io sto provando con questo metodo a raccontare lui e i suoi compagni radicali”.

Alla fiction si affiancano immagini di repertorio e testimonianze di persone che hanno conosciuto, collaborato e condiviso le battaglie con Marco Pannella: Matteo Angioli, Angiolo Bandinelli, Marcello Baraghini, Bianca Beccalli, Emma Bonino, Luciana Castellina, Laura Hart, Giampiero Mughini, Mons. Vincenzo Paglia, Mirella Parachini, Vasco Rossi, Sergio Rovasio, Francesco Rutelli, Vittorio Sgarbi, Gianfranco Spadaccia, Massimo Teodori.

Andrea Bosca nei panni di Marco Pannella in Romanzo radicale

Nella docufiction “Romanzo radicale” Marco Pannella, scomparso nel 2016, è interpretato da Andrea Bosca. L’attore ha perso 13 chili per interpretate il leader del Partito Radicale: “Questa trasformazione fisica è avvenuta in tre mesi e sono stato seguito da un’eccellente nutrizionista (Giulia Mecozzi), e un bravo preparatore atletico (Giovanni Sicari). Sono stato inoltre accompagnato anche da un percorso psicologico in modo che tutto fosse sempre sotto controllo, anche il recupero fisico successivo”, ha raccontato al Radio Corriere. Nella lunga intervista Bosca ha definito la fiction una “poesia su Marco Pannella”: “Non è una enciclopedia sulla sua vita, ma il racconto di un preciso momento, la sua prima battaglia vinta (Referendum sul divorzio) e la lotta per i diritti”.

