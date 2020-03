Romina Carrisi in quarantena a Ibiza/ “Il mio cuore è in Italia. Ci riabbracceremo”

Romina Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina Power, è in Spagna ma in quarantena come tutti gli italiani. La giovane è volata alle isole Baleari, precisamente a Ibiza, prima dello scoppio dell’emergenza Coronavirus. Romina, che a Ibiza ha una residenza, ha deciso di mettersi in auto-quarantena e ha manifestato la sua solidarietà al popolo italiano con un messaggio condiviso nella storie del suo account personale di Instagram. “Quarantena a Ibiza. – ha esordito la Carrisi, per poi spiegare qual è attualmente la situazione lì in zona – Qui si sente poco l’effetto coronavirus (1 solo caso dichiarato) ma il mio cuore è in Italia e per solidarietà vita isolata anche qui. Ci riabbracceremo presto, più forte di prima. Continuate a cantare dalle finestre di tutta Italia, vi amo“, conclude.

Romina Carrisi lancia dunque un messaggio di speranza agli italiani, costretti a rimanere in casa per limitare il contagio del Covid-19, dall’isola spagnola. Nello scatto mostra infatti un campo di fiori e, alla fine del messaggio, condivide l’hashtag #tuttoandràbene, ormai frase simbolo di questa fase. La figlia di Al Bano e Romina ha condiviso nelle storie del suo profilo social anche altri messaggi dedicati all’Italia. In particolare ha condiviso i video, ormai virali, degli abitanti di Napoli affacciati a finestre e terrazzi intenti a cantare e suonare per alleviare la quarantena. Un altro modo per dirsi vicina a loro, seppur lontana e impossibilitata al momento a rientrare.

