Rosa Di Grazia di nuovo innamorata, dopo Amici? / L’indizio web che desta il sospetto

Amici 20, Rosa Di Grazia si apre dopo la rottura con Deddy

Dopo aver raggiunto la popolarità prendendo parte ad Amici 20 di Maria De Filippi, Rosa Di Grazia torna a far parlare di sé in queste ore, complice un nuovo intervento mediatico concesso a Dimmi di te, web format condotto da Lorella Cuccarini e una storia postata in rete particolarmente curiosa. Incalzata dalle domande della Cuccarini, al web format caricato su YouTube, Rosa Di Grazia ha replicato ai continui pettegolezzi che la vedono protagonista. E ha fatto così chiarezza sulla sua situazione sentimentale, per poi aprirsi sul suo prototipo di uomo ideale: ” Il gossip si è affezionato a me. Tante cose non sono vere, tante cose si. Però ti devo dire che al giorno d’oggi, il mio cuore è sereno e tranquillo e sta pensando a Rosa e al mio futuro. Se arriva arriva. Io non cerco nulla. La semplicità e la genuinità sono le cose che mi colpiscono di più. Inutili essere ipocriti sull’aspetto fisico, ma vorrei che fosse determinato e genuino. Se arriverà…”.

Ricordiamo che Rosa Di Grazia è reduce dalla rottura con Deddy, il cantante con cui la ballerina napoletana ha avviato una romantica lovestory tra le mura di Amici 20, poi naufragata subito dopo la fine del talent show di Maria De Filippi.

Rosa Di Grazia ha un nuovo amore, dopo Amici 21?

Eppure Rosa potrebbe non essere più single come si crede. O almeno questo è stando alla nuova storia che la napoletana ha postato via Instagram. Si tratta di una foto che la ritrae mentre dà la sua mano a quella che sembra essere la mano di un ragazzo tatuato. Che il cuore della ballerina sia di nuovo impegnato? La domanda sorge ora spontanea e tra i fan della ballerina c’è chi si dice in trepidante attesa di saperne di più.













