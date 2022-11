Rosa e Giuseppe, genitori Raoul Bova/ “Mi hanno insegnato ad ascoltare”

Raoul Bova: la morte dei genitori Giuseppe e Rosa

L’attore Raoul Bova sarà ospite oggi pomeriggio, domenica 13 novembre, di Francesca Fialdini nel programma “Da noi… a ruota libera”. L’attore romano ha perso entrambi i genitori in 22 mesi: il 9 gennaio del 2018 è morto il papà Giuseppe, ex impiegato in Alitalia di origini calabresi, e nel 2019 è mancata la mamma Rosa, di origini campane. “Ho perso i miei genitori in poco tempo: devi fare i conti con le tue fragilità. Con mio padre ci eravamo visti proprio due giorni prima, per il compleanno di mamma. E poi avevamo trascorso insieme il Natale. Mia madre, invece, non la vedevo da un po’. Era entrata all’ospedale per quella che sembrava un’ulcera e invece si è aggravata”, ha raccontato al Corriere della Sera. L’attore si è rotto la gamba destra il giorno in cui è morta la madre: “Penso sia stato il dolore: mi aveva spezzato”.

Il rapporto speciale di Raoul Bova con mamma Rosa e papà Giuseppe

Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno Raoul Bova ha parlato anche della reazione dei genitori Giuseppe e Rosa alla decisione di intraprendere la carriera artistica: “Mio padre era tanto contento, mia madre un po’ meno, voleva che continuassi a studiare. Mi voleva laureato ma è diventata la mia più grande fan quando ho iniziato la mia carriera da attore”. L’attore ha rivelato che il padre ritagliava dai giornali tutto quello che lo riguardava e che lo obbligava a rispondere alle lettere dei fan. E ha aggiunto: “Ci siamo detti tante volte ti voglio bene, con gli abbracci. La cosa più importante che mi hanno insegnato è ascoltare. Parlare un po’ di meno ed ascoltare un po’ di più”. Durante un’ospitata al Maurizio Costanzo Show, Raoul Bova aveva definito il padre “un grande uomo” che, nonostante avesse spinto molto perché lui diventasse un campione di nuoto, ha accettato la sua decisione di smettere: “Non è importante il nuoto, è importante che tu faccia qualcosa con tutta la passione che hai”, gli disse il padre.

