Rosa Maria, moglie Vincenzo Mollica/ La figlia Caterina: “Il regalo più bello”

Rosa Maria, moglie Vincenzo Mollica, e la figlia Caterina

Vincenzo Mollica si collegherà con lo studio di Oggi è un altro giorno per festeggiare in diretta i suoi 70 anni. Il giornalista è sposato dal 1977 con Rosa Maria, detto anche Rosemarie. “Io e Rosa Maria ci siamo messi insieme 50 anni fa dopo un concerto di Giorgio Gaber. Quando siamo andati ad incontrarlo glielo dissi e lui disse: Si vede che le mie canzoni sono servite a qualcosa”, ha ricordato Mollica, ospite di Mara Venier a Domenica In insieme alla moglie.

Vincenzo Mollica, malattia: Parkinson, diabete e glaucoma/ "Amici non graditi"

E ha aggiunto: “Stiamo insieme da 50 anni ed ha avuto la pazienza di stare con me e di darmi il regalo più bello, nostra figlia”. La coppia, infatti, ha una figlia, Caterina. Dopo aver festeggiato i suoi 70 anni con Fiorello, Mollica festeggerà in famiglia: “Con Rosemarie e mia figlia Caterina, che sono la festa migliore che mi potesse capitare”, ha detto al Corriere della Sera.

Vincenzo Mollica: "Le malattie? Ci vado d'accordo"/ "Volevo intervistare Bob Dylan"

Rosa Maria, moglie Vincenzo Mollica, e la figlia Caterina

Rosa Maria è sembro rimasta al fianco del marito Vincenzo Mollica, in salute e in malattia. Da quando il giornalista è diventato cieco, la moglie è diventata la sua guida: “Non ho smesso di andare al cinema: le scene in cui non parlano me le spiega mia moglie”, ha raccontato in un’intervista a Vanity Fair. Mollica, malato anche di Parkinson e diabete, ha fatto una richiesta molto particolare alla moglie: vuole che sulla sua tomba sia scolpito l’epitaffio “Qui giace Vincenzo Paperica che tra gli umani fu Mollica”. “È un desiderio che mia moglie dovrà rispettare. Al cimitero guardo gli ovali sui loculi e capisco che nessuno dei defunti ha scelto la foto per la lapide. Il cronista Paperica, inventato da Andrea Pazienza e Giorgio Cavazzano per Topolino, mi rappresenta come nessun altro”, ha detto al Corriere della Sera.

LEGGI ANCHE:

Vincenzo Mollica/ “Per Celentano mi alzo in piedi, lui e Claudia son la mia famiglia”

© RIPRODUZIONE RISERVATA