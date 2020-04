Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione/ Matrimonio rimandato? “Quando nostro figlio…”

Pubblicità

Tra gli ospiti della puntata di Pomeriggio 5 in onda oggi 29 aprile, Barbara D’Urso avrà anche una sua opinionista fissa molto amata: Rosa Perrotta. L’ex tronista di Uomini e Donne non sarà però da sola ma avrà al suo fianco il suo compagno Pietro Tartaglione e il loro bambino Domenico. La coppia racconterà al pubblico di Canale 5 come procede la loro quarantena e sicuramente non mancheranno curiosità sulla vita di coppia e sul loro figlio. In particolare i fan sono ansiosi di sapere tutte le ultime novità in merito al matrimonio che già qualche tempo fa è stato rimandato quando la Perrotta ha scoperto di essere incinta. Ora col Coronavirus la decisione potrebbe slittare ulteriormente o addirittura portare la coppia a decidere di non sposarsi, almeno per ora.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, matrimonio tra qualche anno?

Di recente Rosa e Pietro hanno parlato proprio di matrimonio ai microfoni di Gossip.it. In quell’occasione hanno fatto sapere che: “Ora stiamo organizzando il battesimo, dopo di che ci dedicheremo all’organizzazione del matrimonio e fisseremo una data, però adesso pensiamo prima al bambino”, ha affermato Tartaglione. È stata poi l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi a chiarire insomma di voler attendere, ammettendo di voler fare “Una cosa alla volta”. Effettivamente Rosa sogna un matrimonio in cui a portare loro le fedi sia proprio loro figlio Domenico: “Ora che sono mamma voglio che mio figlio mi porti le fedi all’altare. Aspettiamo che muova i primi passi e sia in grado di fare la navata: aspettiamo i suoi tempi per sposarci“, ha concluso.



