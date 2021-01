Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, paura per il figlio/ “Corsa in ospedale, ora…”

Momenti di grande paura per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. La coppia ha raccontato su Instagram, con grande preoccupazione, quanto accaduto nelle ultime ore al loro bambino Domenico. Il piccolo è stato vittima di un incidente che ha necessitato della corsa in ospedale. Ecco infatti quanto raccontato da Rosa in alcune storie postate su Instagram: “Riesco a fare delle storie in questo momento perché mi sono tranquillizzata ed è tutto ok. – ha esordito, per poi raccontare – Sono all’ospedale pediatrico qui a Milano perché Dodo al parco questa mattina, mentre correva, è scivolato e ha battuto la testa. Questo gli ha provocato un bernoccolo in testa enorme. Una cosa mostruosa. Quando è caduto aveva il cappello, dunque inizialmente non si vedeva. Non riuscivo a capire perché piangesse come un disperato, ma alzando il cappello che indossava ho capito il perché”.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, come sta il piccolo Dodo dopo l’incidente?

Molto provata e scossa da quanto accaduto, Rosa Perrotta ha raccontato di essersi presa un grande spavento, così come Pietro, e di essere poi corsi immediatamente in ospedale. “L’hanno tenuti 7 ore sotto osservazione e adesso stiamo tornando a casa.” ha poi raccontato la Perrotta. Anche il suo compagno Pietro Tartaglione ha tranquillizzato i fan sulle condizioni di salute di loro figlio Dodo: “Siamo finalmente a casa dopo una giornata trascorsa in ospedale. Però insomma la buona notizia è che sembra essere tutto a posto. – ha raccontato – Ora ci sarà da monitorarlo per almeno 48 ore a casa, successive al trauma, ma sembra sia tutto ok a parte questa cosa enorme che ha sulla fronte.” ha infine spiegato.



