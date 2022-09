Rosalinda Celentano, chi è figlia di Adriano e Claudia Mori e la malattia/ Il tumore e l’autolesionismo

Chi è Rosalinda Celentano, figlia di Adriano e Claudia Mori

Rosalinda Celentano è la terza figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori. Nata nel 1968, è la sorella minore di Rosita (1965) e Giacomo. Nel 1990 ha tentato la carriera di cantante, partecipando con la canzone “L’età dell’oro” al Festival di Sanremo, dove ha raggiunto la finale nella sezione Giovani. Successivamente si è dedicata soprattutto alla recitazione: nel 2002 ha vinto il Globo d’oro come miglior attrice esordiente, per il film “Paz!”, di Renato De Maria. Nel 2004 ha interpretato il diavolo nel film “La passione di Cristo” di Mel Gibson. Nel 2020 ha partecipato alla quindicesima edizione di Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci in coppia con Tinna Hoffmann. Rosalinda Celentano è dichiaratamente omosessuale è stata legata all’attrice Simona Borioni. “Rosalinda riunisce in un solo corpo tutte le donne e gli uomini che avrei voluto avere”, aveva detto la Borioni a Vanity Fair al tempo della loro relazione.

Rosalinda Celentano, il tumore e l’autolesionismo

In una recente intervista a Francesca Fagnani nel suo programma “Belve”, Rosalinda Celentano è tornata parlare del tumore che ha dovuto affrontare anni fa: “Era ancora il periodo in cui io volevo morire. L’ho avuto a 47 anni, quindi a 47 anni ancora io e la morte danzavamo. E quindi quando mi è stato diagnosticato io sono scoppiata a ridere: una liberazione”. A causa del tumore è stata sottoposta a un’operazione di asportazione di ovaie e utero. Nella lunga intervista con la Fagnani, la Celentano ha rivelato di essere un’ex autolesiva: “Io mi sono tagliata perché io facevo fatica a piangere. Quindi, il deturparmi la faccia e anche il vedere che fuoriusciva… L’ho fatto con un bisturi, perché io se faccio le cose, le faccio sempre fatte bene”.

