Rosamunde Pilcher: L’eredità di nostro padre/ Su Canale 5 film con Kaspar Capparoni

Rosamunde Pilcher: L’eredità di nostro padre va in onda oggi, 9 aprile, su Canale 5 nel primo pomeriggio. Questo film per la TV appartiene al genere sentimentale/drammatico. Inoltre, la pellicola come si può intuire, appartiene alla nota saga televisiva ispirata ai libri di Rosamunde Pilcher. Il film è stato realizzato nell’anno 2018. Il regista di questa pellicola risulta essere Marco Serafini. All’interno del cast del film, nelle parti dei vari protagonisti sono presenti Lena Meckel, Andrea l’Arronge, Kaspar Capparoni, Nicola Tiggeler, Shane Rawlings e Raul Richter. Il film è stato realizzato da una produzione tedesca, come la maggior parte delle pellicole tratte dai romanzi di Rosamunde Pilcher.

Rosamunde Pilcher: L’eredità di nostro padre, la trama del film

Ecco la trama di Rosamunde Pilcher: L’eredità di nostro padre. Iris Harding è una donna dal carattere molto forte che non a caso è riuscita a laurearsi in giornalismo ottenendo ottimi voti. La donna viene ingaggiata da una sconosciuta, una certa Greta Winterbottom. Quest’ultima chiede alla giornalista di fare una ricerca per il suo conto, una sorta di indagine accurata. Greta è ormai malata terminale e le resta poco da vivere. Tuttavia, nel corso della sua vita non è mai riuscita a soddisfare quello che era l’ultimo desiderio del padre, vale a dire trovare l’amore di gioventù, scomparsa nel nulla. Inizierà per Iris quindi un’interessante ricerca, che porterà a scoperte inaspettate e soprattutto risvolti scioccanti. Allo stesso tempo, Iris dovrà compiere l’intera ricerca evitando di far trapelare informazioni a Maura, la seconda moglie del padre di Greta ed a Patrick, figlio proveniente dal secondo matrimonio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA