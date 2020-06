Rosamunde Pilcher: tempesta d’amore/ Su Canale 5 il film con Nadine Warmuth

Rosamunde Pilcher: tempesta d’amore (2019) andrà in onda giovedì 18 giugno alle ore 16.30 su Canale 5. Si tratta di un film sentimentale e drammatico, diretto da Stefan Bartmann, regista e sceneggiatore tedesco specializzato nella direzione di serie TV. La pellicola trae ispirazione dal romanzo dell’omonina autrice, Rosamunde Pilcher, scrittrice britannica di romanzi sentimentali da cui son stati tratti molteplici film tv e una soap opera. Bartmann aveva diretto anche in passato altri lungometraggi tratti dai romanzi della Pilcher.

Rosamunde Pilcher: tempesta d’amore, la trama del film

Nel film TV Rosamunde Pilcher: tempesta d’amore, Julian Cavendish (Mathias Harrebye-Brandt), architetto paesaggista, e il padre Richard hanno in gestione un vivaio in Cornovaglia. Richard è fidanzato con Holly (Nadine Warmuth) e non hanno bambini, crescono però Leo e Lisa, i gemelli avuti da Holly in una precedente relazione lampo. La sera del loro decimo anniversario, la donna vorrebbe proporre al compagno di provare ad avere un figlio tutto loro. Tuttavia la situazione cambia radicalmente quando compare Vince Morgan, lo chef stellato e padre dei due gemelli. Il cuoco non sa nulla dell’esistenza di Leo e Lisa e, non appena capisce di essere il loro padre, chiede di poterli conoscere. Che ripercussioni ci saranno nella vita di Holly e Richard?

