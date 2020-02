ROSANGELA COSSIDENTE, MOGLIE DI ROBERTO SPERANZA/ Lui aveva 16 anni e se ne innamorò

Rosangela Cossidente è diventata la moglie di Roberto Speranza appena cinque anni fa, anche se la loro relazione dura da molto più tempo. I due infatti sono sempre stati fidanzati storici e hanno dato alla luce Michele Simon ed Emma Iris, i due figli. Della consorte però sappiamo ben poco, a parte alcune informazioni rivelate dal politico. Per esempio è stata Rosangela a scegliere il secondo nome del primogenito, in onore di Simon Bolivar. La donna lavorerebbe poi nella cooperazione internazionale “e ha scoperto di essere incinta mentre era in Sud America”, ha detto Speranza a Vittorio Zincone. La loro coppia è nata inoltre quando erano giovanissimi: lui aveva 16 anni, lei 14. Non si sono mai lasciati da allora e alla fine hanno scelto di convolare a nozze nella città preferita di Speranza, Gerusalemme. A quanto pare, la gestione dei piccoli non è stata solo a carico della Cossidente. Il ministro infatti ha rivelato di aver acquistato personalmente i pannolini dei figli, anche se l’ultimo acquisto risale ormai a 9 anni fa.

IL MATRIMONIO A GERUSALEMME CON IL PARTITO

Occhi puntati su Rosangela Cossidente, la moglie di Roberto Speranza. La donna, che sta al suo fianco da quando era adolescente, appare spesso nelle occasioni pubbliche al fianco del marito. Non parliamo quindi solo delle nozze, festeggiate nel settembre del 2015. La coppia è partita alla volta di Gerusalemme per dare vita ad una cerimonia in cui è intervenuto il partito al completo, Matteo Renzi compreso, scrive La Repubblica. Ad accompagnare la coppia all’altare ci sono stati anche i due figli Michele Simon e Emma Iris, mentre la cerimonia è stata officiata da padre Ibrahim Festas. Oggi, domenica 2 febbraio 2020, Roberto Speranza sarà ospite di Che tempo che fa. Parlerà anche del suo matrimonio oppure la vita privata verrà lasciata all’esterno dello studio televisivo?

