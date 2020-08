ROSANNA FRATELLO/ “Sono una donna non sono una… cantante a tempo pieno”

“Sono una donna non sono una santa” cantava Rosanna Fratello, ospite oggi di Beppe Convertini e Anna Falchi a C’è tempo per su Rai Uno. Parafrasando il titolo della canzone più famosa dell’interprete, si potrebbe dire: “Sono una donna non sono una cantante a tempo pieno”. Questo di fatto il senso dell’intervista che oggi l’interprete di San Severo concederà all’interno del programma estivo della prima rete Rai. Rosanna Fratello infatti continua a cantare, ma la sua prima occupazione è ormai da qualche tempo la sua amata famiglia, che non a caso non esita a definire il suo più grande successo. D’altronde a pensarci bene i cari a cui tenere sono aumentati: nel 2010 è nato il nipotino Alessandro Edoardo e nonna Rosanna Fratello ha anche da gestire una pasticceria a Como, dove si è trasferita da anni. Quasi impossibile conciliare tutto…

ROSANNA FRATELLO: “NON VOLEVO CANTARE SONO UNA DONNA NON SONO UNA SANTA”

Non tutti sono a conoscenza del fatto che Rosanna Fratello fosse inizialmente intenzionata a rinunciare a cantare quello che sarebbe poi diventato il suo brano di maggior successo: “Sono una donna non sono una santa”. A spingerla fu una certa Mara Maionchi, come ha confessato la stessa Rosanna Fratello nell’aprile 2019 nel corso di un’intervista concessa a La vita in diretta su Rai Uno in occasione dei suoi 50 anni di carriera: “Non la volevo cantare, ma Mara Maionchi, che era all’ufficio stampa della mia casa discografica, mi disse che ero matta. Mi disse che me la sarei portata dietro a vita”. Decisivo per la sua ascesa fu in ogni caso il fratello: “Scoprì questa mia vocazione, mi portava in giro per l’Italia per farmi partecipare ai concorsi”. Eppure in famiglia non tutto filò liscio: “I genitori all’epoca erano severi, mio padre era impossibile…”.



