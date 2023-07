“Rosato e Bonetti verso l’addio a Italia Viva”/ Le voci sulla rottura e le smentite

Possibili scossoni all’interno di Italia Viva. Nella giornata di ieri sono circolate voci sul possibile addio al partito renziano di due pezzi grossi: Ettore Rosato e Elena Bonetti. Il primo è stato il presidente di Iv, la seconda ha ricoperto incarichi da ministra nel governo giallorosso e in quello di unità nazionale. Secondo i ben informati, entrambi avrebbero iniziato a guardarsi intorno, complici le sirene di Forza Italia…

Adnkronos ha riportato di un Rosato sempre più insofferente verso la linea politica di Matteo Renzi. L’ex vicepresidente della Camera starebbe valutando il passaggio al gruppo Misto per poi approdare in un altro partito. Conferme, inoltre, sui contatti con i vertici di Forza Italia. Stesso discorso per Elena Bonetti: l’ex ministra della Famiglia starebbe considerando il passaggio tra gli azzurri.

ITALIA VIVA, ROSATO E BONETTI IN BILICO

Per quanto riguarda la Bonetti, l’ex ministra avrebbe iniziato a patire il disinteresse di Renzi verso la sua azione politica. E c’è di più: secondo Open, un’altra tentazione sarebbe legata ad Azione. La politica infatti ha stretto un rapporto con la classe dirigente di Calenda, in particolare con gli esponenti lombardi. Rosato è invece totalmente disallineato sulla gestione del partito e vorrebbe che i liberal democratici tornassero a incidere nelle politiche del Paese. Nonostante voci e rumors – si parla anche di un possibile addio a Italia Viva da parte di Marattin – il partito renziano ha tenuto a smentire le indiscrezioni: “Le notizie riportate dall’agenzia di stampa Adnkronos secondo cui i deputati di Italia Viva Ettore Rosato ed Elena Bonetti sarebbero in procinto di lasciare il partito sono prive di fondamento”. Così in una nota l’Ufficio stampa di Italia viva.

