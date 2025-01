Rosita Missoni è morta il 2 gennaio 2025 all’età di 93 anni. Nel 1953 si è sposata coniOttavio Missoni in quel di Golasecca, anche se successivamente i due si sono trasferiti intorno a Milano, a Gallarate. Qui hanno gettato le basi per diventare una delle più grandi case di moda italiane. Ma chi sono i figli di Rosita Missoni? Dal matrimonio è nato Vittorio nel 1954, poi è nato Luca nel 1956 e infine Angela due anni dopo, nel 1958. Sin da giovani i tre ragazzi hanno contribuito lavorando nell’impresa di famiglia.

Nel 1997 sono diventati ufficialmente i titolari di “Missoni”, e Angela ne è diventata presidente nel 2021. Per quanto riguarda Luca, ha fatto le veci della sorella diventando direttore artistico dell’Archivio, mentre Vittorio è morto in circostanze tragiche nel 2013. Il 4 gennaio di quell’anno ha perso la vita insieme a Maurizia Castiglioni, sua moglie. Mentre si trovavano in viaggio in Venezuela il loro aereo è precipitato ed entrambi hanno perso la vita. Il padre, sconvolto dal dolore è morto solo due mesi dopo a 92 anni.

Rosita Missoni, chi sono i nipoti Marco, Margherita, Teresa, Ottavio Missoni Jr, Giacomo e Marco: cosa fanno oggi gli eredi della famiglia

Rosita Missoni e Ottavio hanno avuto ben sei nipoti. Tre di loro sono i figli di Angela. Sua figlia Teresa ha contribuito all’azienda creando diversi progetti per il marchio. A sua volta ha avuto un figlio di nome Zeno. Rosita Missoni ha poi avuto come nipoti Marco che di professione è un artista e Margherita, che è stata una modella e una stilista. I figli di Vittorio Missoni sono invece Ottavio Missoni Jr, Giacomo e Marco. Rosita Missoni si è spenta a 93 anni lasciando un enorme vuoto nel mondo della moda.

Grande è stato il cordoglio di vip e di molti italiani come il messaggio di Francesca Caruso. L’assessore alla cultura della Lombardia ha mandato questo testo in ricordo della donna: “Con la scomparsa di Rosita Missoni perdiamo una figura straordinaria, un’icona di stile e creatività che ha saputo portare nel mondo l’eccellenza lombarda”, e poi: “La sua visione unica, caratterizzata da un raffinato equilibrio tra innovazione e tradizione ha rivoluzionato il mondo della moda”. In effetti è proprio così, Rosita Missoni e il marito sono riusciti a cambiare la moda italiana con i loro capi dalle famose forme geometriche e dai colori sgargianti.